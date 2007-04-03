airmax78 написав:vitaxa2006 написав:Будет весело, если биток упадёт ниже 60к, тогда хочу, чтоб Сейлор обанкротился со своей Микростратегией, у которого сейчас средняя цена покупки битка около 65к. Вот смеху-то будет, если Микростратегия скаманётся)) Я уже и так в полной *опе) Хоть поржу с Сейлора и его вкладчиков....
Наша мета - 50К
ну как видим, очень слабый отскок после нормального падения
+ фьючи на ФР США снова в красной зоне
праздник продолжается
вообще, 60-50-40к - всегда кем то ожидаемо и не сильно удивит
а вот если биточек сходит на 10к....будет интересно
как минимум 95% инстакриптотрейдеров уйдут на завод
но пока это только мечты ничем не подкрепленные