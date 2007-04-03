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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3565356635673568
Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:42

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Будет весело, если биток упадёт ниже 60к, тогда хочу, чтоб Сейлор обанкротился со своей Микростратегией, у которого сейчас средняя цена покупки битка около 65к. Вот смеху-то будет, если Микростратегия скаманётся)) Я уже и так в полной *опе) Хоть поржу с Сейлора и его вкладчиков....

Наша мета - 50К

ну как видим, очень слабый отскок после нормального падения
+ фьючи на ФР США снова в красной зоне

праздник продолжается

вообще, 60-50-40к - всегда кем то ожидаемо и не сильно удивит

а вот если биточек сходит на 10к....будет интересно :roll:
как минимум 95% инстакриптотрейдеров уйдут на завод :mrgreen:
но пока это только мечты ничем не подкрепленные
Олежан
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 01.12.20
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  #<1 ... 3565356635673568
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