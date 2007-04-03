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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 бер, 2025 16:42
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Будет весело, если биток упадёт ниже 60к, тогда хочу, чтоб Сейлор обанкротился со своей Микростратегией, у которого сейчас средняя цена покупки битка около 65к. Вот смеху-то будет, если Микростратегия скаманётся)) Я уже и так в полной *опе) Хоть поржу с Сейлора и его вкладчиков....
Наша мета - 50К
ну как видим, очень слабый отскок после нормального падения
+ фьючи на ФР США снова в красной зоне
праздник продолжается
вообще, 60-50-40к - всегда кем то ожидаемо и не сильно удивит
а вот если биточек сходит на 10к....будет интересно
как минимум 95% инстакриптотрейдеров уйдут на завод
но пока это только мечты ничем не подкрепленные
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Олежан
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Додано: Вів 11 бер, 2025 16:57
Олежан написав: airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Будет весело, если биток упадёт ниже 60к, тогда хочу, чтоб Сейлор обанкротился со своей Микростратегией, у которого сейчас средняя цена покупки битка около 65к. Вот смеху-то будет, если Микростратегия скаманётся)) Я уже и так в полной *опе) Хоть поржу с Сейлора и его вкладчиков....
Наша мета - 50К
ну как видим, очень слабый отскок после нормального падения
+ фьючи на ФР США снова в красной зоне
праздник продолжается
вообще, 60-50-40к - всегда кем то ожидаемо и не сильно удивит
а вот если биточек сходит на 10к....будет интересно
как минимум 95% инстакриптотрейдеров уйдут на завод
но пока это только мечты ничем не подкрепленные
Если ВТС сходит на 10к - то тогда мы увидим резкий всплеск психических заболеваний по всему миру...
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Victor8
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Додано: Вів 11 бер, 2025 17:02
Victor8 написав:
Если ВТС сходит на 10к - то тогда мы увидим резкий всплеск психических заболеваний по всему миру...
свято место пусто не бывает
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Олежан
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Додано: Вів 11 бер, 2025 17:14
Хомяк нынче пуганный пошёл, готовы сидеть в просадке до обнуления портфеля. В 2017 и 2021 таких было мало, большинство выходило с позиций с убытками. Сейчас все сидят и тупо ждут до упора. Поэтому, никакого роста не будет, пока больше половины хомяков не покинет рынок. Тут игра на перетягивание каната, кто кого пересидит? ММ с постоянными дампами рынка и боковиком или хомяки до полного обнуления алькоинов в своих портфелях. Но тут получается замкнутый круг: чем ниже опускают цену, тем меньше в портфеле у хомяков остается денег, и тем меньше желания у них выводить эти крохи в кеш (уж лучше пусть обнулятся). Поэтому, в этом году имеем парадокс: чем ниже опускают цену, тем меньше становится желающих выходить и тем дольше и дальше будут опускать цену. В какой-то момент ММ своими действиями пройдёт "точку невозврата" и рынок упадёт в стагнацию. Хомяки больше не будут верить в сказочки про 4-летние циклы, шуганные держатели ЕТФ позакрывают все свои позиции, Микростратегия Сейлора скаманёт (у него средняя цена покупки битка 65к) и останется только биток, который уже будет показывать небольшую волатильность, сродни акциям.
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vitaxa2006
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Додано: Вів 11 бер, 2025 17:17
"Оставь надежду всяк сюда входящий" (с)
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Додано: Вів 11 бер, 2025 17:23
vitaxa2006 написав:
Хомяк нынче пуганный пошёл, готовы сидеть в просадке до обнуления портфеля. В 2017 и 2021 таких было мало, большинство выходило с позиций с убытками. Сейчас все сидят и тупо ждут до упора. Поэтому, никакого роста не будет, пока больше половины хомяков не покинет рынок. Тут игра на перетягивание каната, кто кого пересидит? ММ с постоянными дампами рынка и боковиком или хомяки до полного обнуления алькоинов в своих портфелях. Но тут получается замкнутый круг: чем ниже опускают цену, тем меньше в портфеле у хомяков остается денег, и тем меньше желания у них выводить эти крохи в кеш (уж лучше пусть обнулятся). Поэтому, в этом году имеем парадокс: чем ниже опускают цену, тем меньше становится желающих выходить и тем дольше и дальше будут опускать цену. В какой-то момент ММ своими действиями пройдёт "точку невозврата" и рынок упадёт в стагнацию. Хомяки больше не будут верить в сказочки про 4-летние циклы, шуганные держатели ЕТФ позакрывают все свои позиции, Микростратегия Сейлора скаманёт (у него средняя цена покупки битка 65к) и останется только биток, который уже будет показывать небольшую волатильность, сродни акциям.
Рычагов воздействия на людей , которые торгуют на споте, не так и много - только морально-психологические. А из реальных - только какие-то проблемы с биржей, типа банкротства. И так было всегда.
А вот количество ликвидаций в последнее время указывает, что рынок расчищают от случайно зашедших любителей легкого заработка)))
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SAndriy1
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Додано: Вів 11 бер, 2025 17:39
Истории о цене ВТС 500к всегда "вдохновляли" покупателей по реальной цене 100к, мотивировали так сказать на большую прибыль в будущем.
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Victor8
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Додано: Вів 11 бер, 2025 17:44
Опять теории заговоров. Никто не расчищает рынок. Люди набрали длинных позиций в кредит в расчете на многомесячный буллран, а тут оказалось что буллран, пока, отменяется. Хуже того, намечается что-то совсем противоположное. И стартовало лавинообразное закрытие позиций. Чем больше падает цена - тем больше закрывается позиций, а чем больше закрывается позиций - тем больше падает цена.
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airmax78
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Додано: Вів 11 бер, 2025 18:07
airmax78 написав:
Опять теории заговоров. Никто не расчищает рынок. Люди набрали длинных позиций в кредит в расчете на многомесячный буллран, а тут оказалось что буллран, пока, отменяется. Хуже того, намечается что-то совсем противоположное. И стартовало лавинообразное закрытие позиций. Чем больше падает цена - тем больше закрывается позиций, а чем больше закрывается позиций - тем больше падает цена.
Замкнутый круг - до полного обнуления, когда цене некуда уже падать и нечего уже закрывать...
P.S. Но брать кредит для торговли на крипторынке.... Тут даже такой примитивный хомяк как я, понимает, что это треш полный... Люди имбицилы, что ли?
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