Додано: Вів 11 бер, 2025 17:14

Хомяк нынче пуганный пошёл, готовы сидеть в просадке до обнуления портфеля. В 2017 и 2021 таких было мало, большинство выходило с позиций с убытками. Сейчас все сидят и тупо ждут до упора. Поэтому, никакого роста не будет, пока больше половины хомяков не покинет рынок. Тут игра на перетягивание каната, кто кого пересидит? ММ с постоянными дампами рынка и боковиком или хомяки до полного обнуления алькоинов в своих портфелях. Но тут получается замкнутый круг: чем ниже опускают цену, тем меньше в портфеле у хомяков остается денег, и тем меньше желания у них выводить эти крохи в кеш (уж лучше пусть обнулятся). Поэтому, в этом году имеем парадокс: чем ниже опускают цену, тем меньше становится желающих выходить и тем дольше и дальше будут опускать цену. В какой-то момент ММ своими действиями пройдёт "точку невозврата" и рынок упадёт в стагнацию. Хомяки больше не будут верить в сказочки про 4-летние циклы, шуганные держатели ЕТФ позакрывают все свои позиции, Микростратегия Сейлора скаманёт (у него средняя цена покупки битка 65к) и останется только биток, который уже будет показывать небольшую волатильность, сродни акциям.