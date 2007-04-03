Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...