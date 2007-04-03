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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:45
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
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Bobua
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Додано: Вів 11 бер, 2025 20:31
Bobua написав:
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
На 2025 рік у всіх теж були певні сподівання. Були.
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