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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:45
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
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Bobua
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Додано: Вів 11 бер, 2025 20:31
Bobua написав:
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
На 2025 рік у всіх теж були певні сподівання. Були.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 22:34
Как сегодня людно на ветке...Давно такого не помню,такой активности.Столько новых людей.Вот что значит дрюкнуть всех по полной программе...Клуб эдаких "анонимных алкоголиков" Типа-"Здравствуйте-меня зовут Саша.Я лудоман и набрал альтов в надежде на альтсезон 2025....и типа все проеб...что теперь делать?" Давайте держаться вместе.Но графики-я все равно не хочу смотреть,потому что крипта-скам...и тех анализ здесь неуместен
и не работает.
P\S- А конвергенция в это время пошла снова в отработку
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