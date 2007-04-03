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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:45
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
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Bobua
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Додано: Вів 11 бер, 2025 20:31
Bobua написав:
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
На 2025 рік у всіх теж були певні сподівання. Були.
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Додано: Вів 11 бер, 2025 22:34
Как сегодня людно на ветке...Давно такого не помню,такой активности.Столько новых людей.Вот что значит дрюкнуть всех по полной программе...Клуб эдаких "анонимных алкоголиков" Типа-"Здравствуйте-меня зовут Саша.Я лудоман и набрал альтов в надежде на альтсезон 2025....и типа все проеб...что теперь делать?" Давайте держаться вместе.Но графики-я все равно не хочу смотреть,потому что крипта-скам...и тех анализ здесь неуместен
и не работает.
P\S- А конвергенция в это время пошла снова в отработку.Все скоро закончится.Не пугайтесь друзья.Деду выпишут таблеток,или пилюлин,рынок пойдет пугать и уничтожать шортистов-ведь все циклично.Держите свои монеты и не дрейфте
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Додано: Сер 12 бер, 2025 08:32
osafly
Та ні.
Який же ж скам.
Ніхто, ніколи й ніде.
А оцево випадково, само собою сталось:
11 листопада 2022 року, FTX була оголошена банкрутом, замість Банкмана-Фріда керуючим призначено Джона Джея Рея III.
Джон Рей III (John Ray III), призначений досвідчений фахівець із ліквідації підприємств, заявив в американському суді, що FTX стала найбільш кричущим прикладом корпоративного банкрутства, з яким він стикався за всю свою сорокарічну кар'єру. Незважаючи на те, що це компанія, яка залучила мільярди доларів США від провідних венчурних інвесторів, включаючи Sequoia, SoftBank та Temasek.
FTX не вела належного бухобліку, заявив експерт у суді Делавера, були відсутні засоби захисту цифрових активів, що належать клієнтам, нецільове витрачання коштів клієнтів приховувалося. У компанії взагалі не було власної бухгалтерії — цим займалася стороння організація на аутсорсингу. Відсутній «точний список» банківських рахунків компанії, немає списку її співробітників. Ключі безпеки для керування цифровими активами контролювалися через «незахищений груповий обліковий запис електронної пошти».
Кошти компанії безконтрольно витрачалися на придбання нерухомості та особистих речей для співробітників та консультантів, а платежі схвалювалися постами з емодзі в корпоративному месенджері Slack. Керівництво FTX не вело записів про прийняття рішень, і навіть навпаки: Бенкман-Фрід часто користувався месенджерами з функцією автоматичного видалення повідомлень «і закликав співробітників робити те саме».
Alameda Research, що входить до криптовалютної імперії, видала пов'язаним з нею особам позикових коштів на $4,1 млрд, з яких $3,3 млрд були надані Бенкману-Фріду особисто і підконтрольним йому компаніям. Раніше бізнесмен заявив, що він випадково перевів Alameda кошти клієнтів FTX на $8 млрд. Пан Джон Рей заявив, що однією з цілей процедури банкрутства стало «всебічне, прозоре та зважене розслідування імовірних звинувачень на адресу» Бенкмана-Фріда.
У грудні 2022 року ексдиректора Сема Бенкмана-Фріда за запитом США було заарештовано на Багамських островах[44]. 28 березня 2024 року його було засуджено в США до 25 років ув'язнення з конфіскацією $11 млрд[45][46].
Трошечки, крапелюшечку помилились...
Більше такого не було, нема й не буде. 😂
Можна спокійно кидати доляри на депозит. У вайтбіт, наприклад. Під 18% річних... 🤔
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Bobua
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Додано: Сер 12 бер, 2025 10:19
osafly написав:
Как сегодня людно на ветке...Давно такого не помню,такой активности.Столько новых людей.Вот что значит дрюкнуть всех по полной программе...Клуб эдаких "анонимных алкоголиков" Типа-"Здравствуйте-меня зовут Саша.Я лудоман и набрал альтов в надежде на альтсезон 2025....и типа все проеб...что теперь делать?" Давайте держаться вместе.Но графики-я все равно не хочу смотреть,потому что крипта-скам...и тех анализ здесь неуместен
и не работает.
P\S- А конвергенция в это время пошла снова в отработку.Все скоро закончится.Не пугайтесь друзья.Деду выпишут таблеток,или пилюлин,рынок пойдет пугать и уничтожать шортистов-ведь все циклично.Держите свои монеты и не дрейфте
Думаете, 74к по деду не пробьём вниз в ближайшие месяцы? Там рецессия в США уже началась, обвал фондового рынка, похоже на 2008-2009 год. Доминация битка снова попёрла вверх, уже пробили 62% и летим дальше вверх.
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