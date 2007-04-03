|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 бер, 2025 19:45
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2550
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 11 бер, 2025 20:31
Bobua написав:
Як обирати платформу для пасивного заробітку?
Існують тисячі криптовалютних компаній та платформ, що дозволяють покласти криптовалюту під відсотки = відкрити крипто-депозит. Ми радимо свідомо обирати платформу, якщо ви вирішили відкрити криптодепозит. Також ми підготували декілька порад, які допоможуть вам в цьому:
Розглядайте лише перевірені платформи, що вже існують понад 3-5 років та мають гарну репутацію – Binance (Binance Savings), Huobi, FTX тощо. Подібні компанії часто навіть мають резервний фонд, що може покрити збитки втрати коштів через непередбачувані події.
Ех.
Гарно починався 2022 рік.
У всіх ще була гарна репутація...
На 2025 рік у всіх теж були певні сподівання. Були.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 бер, 2025 22:34
Как сегодня людно на ветке...Давно такого не помню,такой активности.Столько новых людей.Вот что значит дрюкнуть всех по полной программе...Клуб эдаких "анонимных алкоголиков" Типа-"Здравствуйте-меня зовут Саша.Я лудоман и набрал альтов в надежде на альтсезон 2025....и типа все проеб...что теперь делать?" Давайте держаться вместе.Но графики-я все равно не хочу смотреть,потому что крипта-скам...и тех анализ здесь неуместен
и не работает.
P\S- А конвергенция в это время пошла снова в отработку.Все скоро закончится.Не пугайтесь друзья.Деду выпишут таблеток,или пилюлин,рынок пойдет пугать и уничтожать шортистов-ведь все циклично.Держите свои монеты и не дрейфте
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2084
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 968 раз.
-
-
Профіль
-
-
15
6
Додано: Сер 12 бер, 2025 08:32
osafly
Та ні.
Який же ж скам.
Ніхто, ніколи й ніде.
А оцево випадково, само собою сталось:
11 листопада 2022 року, FTX була оголошена банкрутом, замість Банкмана-Фріда керуючим призначено Джона Джея Рея III.
Джон Рей III (John Ray III), призначений досвідчений фахівець із ліквідації підприємств, заявив в американському суді, що FTX стала найбільш кричущим прикладом корпоративного банкрутства, з яким він стикався за всю свою сорокарічну кар'єру. Незважаючи на те, що це компанія, яка залучила мільярди доларів США від провідних венчурних інвесторів, включаючи Sequoia, SoftBank та Temasek.
FTX не вела належного бухобліку, заявив експерт у суді Делавера, були відсутні засоби захисту цифрових активів, що належать клієнтам, нецільове витрачання коштів клієнтів приховувалося. У компанії взагалі не було власної бухгалтерії — цим займалася стороння організація на аутсорсингу. Відсутній «точний список» банківських рахунків компанії, немає списку її співробітників. Ключі безпеки для керування цифровими активами контролювалися через «незахищений груповий обліковий запис електронної пошти».
Кошти компанії безконтрольно витрачалися на придбання нерухомості та особистих речей для співробітників та консультантів, а платежі схвалювалися постами з емодзі в корпоративному месенджері Slack. Керівництво FTX не вело записів про прийняття рішень, і навіть навпаки: Бенкман-Фрід часто користувався месенджерами з функцією автоматичного видалення повідомлень «і закликав співробітників робити те саме».
Alameda Research, що входить до криптовалютної імперії, видала пов'язаним з нею особам позикових коштів на $4,1 млрд, з яких $3,3 млрд були надані Бенкману-Фріду особисто і підконтрольним йому компаніям. Раніше бізнесмен заявив, що він випадково перевів Alameda кошти клієнтів FTX на $8 млрд. Пан Джон Рей заявив, що однією з цілей процедури банкрутства стало «всебічне, прозоре та зважене розслідування імовірних звинувачень на адресу» Бенкмана-Фріда.
У грудні 2022 року ексдиректора Сема Бенкмана-Фріда за запитом США було заарештовано на Багамських островах[44]. 28 березня 2024 року його було засуджено в США до 25 років ув'язнення з конфіскацією $11 млрд[45][46].
Трошечки, крапелюшечку помилились...
Більше такого не було, нема й не буде. 😂
Можна спокійно кидати доляри на депозит. У вайтбіт, наприклад. Під 18% річних... 🤔
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2550
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 12 бер, 2025 10:19
osafly написав:
Как сегодня людно на ветке...Давно такого не помню,такой активности.Столько новых людей.Вот что значит дрюкнуть всех по полной программе...Клуб эдаких "анонимных алкоголиков" Типа-"Здравствуйте-меня зовут Саша.Я лудоман и набрал альтов в надежде на альтсезон 2025....и типа все проеб...что теперь делать?" Давайте держаться вместе.Но графики-я все равно не хочу смотреть,потому что крипта-скам...и тех анализ здесь неуместен
и не работает.
P\S- А конвергенция в это время пошла снова в отработку.Все скоро закончится.Не пугайтесь друзья.Деду выпишут таблеток,или пилюлин,рынок пойдет пугать и уничтожать шортистов-ведь все циклично.Держите свои монеты и не дрейфте
Думаете, 74к по деду не пробьём вниз в ближайшие месяцы? Там рецессия в США уже началась, обвал фондового рынка, похоже на 2008-2009 год. Доминация битка снова попёрла вверх, уже пробили 62% и летим дальше вверх.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 бер, 2025 11:04
Bobua написав:osafly
Та ні.
Який же ж скам.
Ніхто, ніколи й ніде.
А оцево випадково, само собою сталось:
11 листопада 2022 року, FTX була оголошена банкрутом, замість Банкмана-Фріда керуючим призначено Джона Джея Рея III.
Джон Рей III (John Ray III), призначений досвідчений фахівець із ліквідації підприємств, заявив в американському суді, що FTX стала найбільш кричущим прикладом корпоративного банкрутства, з яким він стикався за всю свою сорокарічну кар'єру. Незважаючи на те, що це компанія, яка залучила мільярди доларів США від провідних венчурних інвесторів, включаючи Sequoia, SoftBank та Temasek.
FTX не вела належного бухобліку, заявив експерт у суді Делавера, були відсутні засоби захисту цифрових активів, що належать клієнтам, нецільове витрачання коштів клієнтів приховувалося. У компанії взагалі не було власної бухгалтерії — цим займалася стороння організація на аутсорсингу. Відсутній «точний список» банківських рахунків компанії, немає списку її співробітників. Ключі безпеки для керування цифровими активами контролювалися через «незахищений груповий обліковий запис електронної пошти».
Кошти компанії безконтрольно витрачалися на придбання нерухомості та особистих речей для співробітників та консультантів, а платежі схвалювалися постами з емодзі в корпоративному месенджері Slack. Керівництво FTX не вело записів про прийняття рішень, і навіть навпаки: Бенкман-Фрід часто користувався месенджерами з функцією автоматичного видалення повідомлень «і закликав співробітників робити те саме».
Alameda Research, що входить до криптовалютної імперії, видала пов'язаним з нею особам позикових коштів на $4,1 млрд, з яких $3,3 млрд були надані Бенкману-Фріду особисто і підконтрольним йому компаніям. Раніше бізнесмен заявив, що він випадково перевів Alameda кошти клієнтів FTX на $8 млрд. Пан Джон Рей заявив, що однією з цілей процедури банкрутства стало «всебічне, прозоре та зважене розслідування імовірних звинувачень на адресу» Бенкмана-Фріда.
У грудні 2022 року ексдиректора Сема Бенкмана-Фріда за запитом США було заарештовано на Багамських островах[44]. 28 березня 2024 року його було засуджено в США до 25 років ув'язнення з конфіскацією $11 млрд[45][46].
Трошечки, крапелюшечку помилились...
Більше такого не було, нема й не буде. 😂
Можна спокійно кидати доляри на депозит. У вайтбіт, наприклад. Під 18% річних... 🤔
Признаться,несколько раз читал,чтобы въехать в этот "гениальный опус"..Вы мне вменяете банкротство биржи ФТХ что ли??И как я по вашему должен был это предусмотреть?? Согласно графиков какого нибудь альткоина или битка,так получается из этой порции бреда....потому как написано мной было совершенно об ином.Между прочим,вторая крупная биржа на тот момент,американская к тому же..
Форум на днях наконец то вроде как избавился от одного длб.... как тут же на вакантное место находится достойный претендент-замена...просто одним сообщением заявляющий о себе!Ну что тут можно сказать??Вам,лучше забросить на .уебит-есть такая специальная биржа для....
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2084
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 968 раз.
-
-
Профіль
-
-
15
6
Додано: Сер 12 бер, 2025 11:17
vitaxa2006 написав:
Думаете, 74к по деду не пробьём вниз в ближайшие месяцы? Там рецессия в США уже началась, обвал фондового рынка, похоже на 2008-2009 год. Доминация битка снова попёрла вверх, уже пробили 62% и летим дальше вверх.
Витаха-не знаю...Как я могу знать,если к власти крупнейшей финансовой страны пришел шизофрейник,рушащий все к чему прикоснется и болтающий каждый день направо и налево...преследующий свои определенные цели.Если мы таки пробьем и закрепимся ниже 74К-бычий рынок скорее всего-все...или будем консолидироваться заново на каких то уровнях ниже..Циклы что были ранее-судя по всему,уже не действуют.Как будет в этот раз-не знаю..Что вижу в моменте по графикам-то и говорю...Вон золото по моим прогнозам,уже давно должно было начать затяжную коррекцию,после такого роста длиной 2 года...график об этом аж пищит,дивергенции уже на всех старших таймфреймах,а оно не падает,потому что рыжий идиот-пугает своим неадекватным поведением весь мир и золото убежище,поддерживается этой ситуацией..Но все рано или поздно заканчивается..Если вспомнить сколько баксов Трамп напечатал во время своего первого срока,а там назывались совершенно безумные цифры бумаги(погуглите),он решил сделать судя по всему то же самое снова..Но станок,единственное что не в его руках...Поэтому давят на Пауэлла таким вот образом..Когда прийдет пздц....другого выбора не останется.Вот тогда,думаю и начнется праздник на крипте,как после ковидных бабок 2020г...Но нужен временной лаг на все это....
Сколько раз я уже говорил-денег достаточных в этом рынке нет...Давно говорил,на протяжении года полтора так точно..Космическая машина заплевался в ноябре,доказывая сколько притоков бабла ежедневно идет и как все будет бороздить...и мол я ничего не понимаю...А возмещения запланированные от ФТХ,в 14млрд-то копейки...И кто прав оказался по итогу?? Нет денег на рост всего...Нет...пока.А ФТХ денег пока так и не дало...И не даст...на закуп что ли??Сейчас давать?? Нет конечно-отдадут по классике,только на хаях..Это дополнительный показатель,куда и когда пойдет рынок
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 2084
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 968 раз.
-
-
Профіль
-
-
15
6
Додано: Сер 12 бер, 2025 12:50
osafly написав:
я по вашему должен был это предусмотреть
Важке життя, коли всім і все “должен”. 😂
Можливо, якщо менше сил виділяти на “тех.аналіз”, а більше на “синтаксич.аналіз” -- то буде легше? 🤔 Але це неточно... 😂
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2550
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|118345
|257470010
|
|
|7978
|23303995
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|115881
|
|