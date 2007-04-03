11 листопада 2022 року, FTX була оголошена банкрутом, замість Банкмана-Фріда керуючим призначено Джона Джея Рея III.



Джон Рей III (John Ray III), призначений досвідчений фахівець із ліквідації підприємств, заявив в американському суді, що FTX стала найбільш кричущим прикладом корпоративного банкрутства, з яким він стикався за всю свою сорокарічну кар'єру. Незважаючи на те, що це компанія, яка залучила мільярди доларів США від провідних венчурних інвесторів, включаючи Sequoia, SoftBank та Temasek.



FTX не вела належного бухобліку , заявив експерт у суді Делавера, були відсутні засоби захисту цифрових активів, що належать клієнтам, нецільове витрачання коштів клієнтів приховувалося. У компанії взагалі не було власної бухгалтерії — цим займалася стороння організація на аутсорсингу. Відсутній «точний список» банківських рахунків компанії, немає списку її співробітників. Ключі безпеки для керування цифровими активами контролювалися через « незахищений груповий обліковий запис електронної пошти».



Кошти компанії безконтрольно витрачалися на придбання нерухомості та особистих речей для співробітників та консультантів, а платежі схвалювалися постами з емодзі в корпоративному месенджері Slack. Керівництво FTX не вело записів про прийняття рішень, і навіть навпаки: Бенкман-Фрід часто користувався месенджерами з функцією автоматичного видалення повідомлень «і закликав співробітників робити те саме».



Alameda Research, що входить до криптовалютної імперії, видала пов'язаним з нею особам позикових коштів на $4,1 млрд, з яких $3,3 млрд були надані Бенкману-Фріду особисто і підконтрольним йому компаніям. Раніше бізнесмен заявив, що він випадково перевів Alameda кошти клієнтів FTX на $8 млрд. Пан Джон Рей заявив, що однією з цілей процедури банкрутства стало «всебічне, прозоре та зважене розслідування імовірних звинувачень на адресу» Бенкмана-Фріда.



У грудні 2022 року ексдиректора Сема Бенкмана-Фріда за запитом США було заарештовано на Багамських островах[44]. 28 березня 2024 року його було засуджено в США до 25 років ув'язнення з конфіскацією $11 млрд[45][46].

