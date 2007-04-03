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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3567356835693570
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:40

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  vitaxa2006 написав:Спасибо всем, кто написал свою точку зрения. Суть поста не в том, что сейчас срочно деньги нужны, а в страхе потом забрать меньше, чем можно сейчас. Пугает, что каждую неделю новый и новый обвал. И так уже больше 3-х месяцев. Была идея сейчас полностью выйти в кеш, подождать до мая-июня и перезайти ниже, чем сейчас. И с текущих 16 етн сделать 20+ етн. Но, есть риск, что могут дать цену выше и не опустить уже к текущим. Тогда, по факту, получу меньше текущих 16 етн. Попытаюсь взять себя в руки и подождать до осени. Если всё будет плохо, надеюсь смогу выйти в этом году не ниже текущей цены 2100-2200. Ещё раз всех благодарю за неравнодушие и советы!
P.S. Решил ещё докуплю 4 етн, когда цена упадёт до $1000. Тогда у меня будет 20 етн и средняя цена покупки выйдет $3250. Выше $1000 докупать не буду.


Тут решать только вам. В похожую ситуацию попадали, попадают и будут попадать все без исключения. Кто-то теряет тысячи, кто-то миллионы, а кто-то миллиарды. Я в своё время вложил в один актив что-то около 5к. Потом случился 2008 год, всё пошло вниз. Все ванговеды говорили в один голос, что на падающем рынке надо покупать. Я и покупал, доведя инвестиции в актив до 25к. А актив так и не отрос. Обесценился полностью. Ибо все, кто его до этого момента раздул, вышли. Вышел и мой знакомый: сразу всё продал, зафиксировал убыток и спас какую-то часть денег, которую вложил туда, где он владеет экспертизой, а не просто свечи на графике рассматривает и вангует. Сейчас я бы поступил, как он.

Спасибо за мнение. У меня именно такая ситуация сейчас. Подожду, когда пара EthBtc пробьёт вниз свой исторический минимум на уровне 0,018 (ниже этого показателя эфир к битку за всю свою историю на рынке ни разу не опускался), и тогда будет уже точно ясно, что это конец для эфира.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Смотрю ради прикола несколько ютуб-блогеров по крипте, так вот: новый тренд. Сформировался круг самых популярных по просмотрам блогеров (около десятка), и они теперь начинают в своих видео обсирать друг друга. Первый запустил этот тренд "Криптомнения" пару месяцев назад. А теперь тупо все стали какие-то вызовы друг другу кидать, закидывать друг друга говном... Реально, из плюсов нынешней ситуации на крипторынке, это ржач при просмотре этих видосов. И, кстати, всегда обращаю внимание на текущее количество подписчиков и лайков под видео. Так вот, за последние 2 месяца уменьшилось у всех на 30-40%. Люди отписываются и уходят с каналов. Блогеры это видят и начинают уже треш всякий гнать, уже не анализ пошёл, а откровенный треш-контент. Зато смешно.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:43

  vitaxa2006 написав:Сформировался круг самых популярных по просмотрам блогеров (около десятка), и они теперь начинают в своих видео обсирать друг друга.А теперь тупо все стали какие-то вызовы друг другу кидать, закидывать друг друга говном...


Ну,так если все обосрались без исключения,чем по Вашему они должны бросаться?? :lol: :mrgreen: Выиграет тот,у кого этот процесс будет механизирован :mrgreen: Будующее-всегда за технологиями :mrgreen:


Зображення

Для тех у кого картинка не открывается- https://imgpx.com/37MfZOTOTnfh.jpg
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