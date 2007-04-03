vitaxa2006 написав:

Спасибо всем, кто написал свою точку зрения. Суть поста не в том, что сейчас срочно деньги нужны, а в страхе потом забрать меньше, чем можно сейчас. Пугает, что каждую неделю новый и новый обвал. И так уже больше 3-х месяцев. Была идея сейчас полностью выйти в кеш, подождать до мая-июня и перезайти ниже, чем сейчас. И с текущих 16 етн сделать 20+ етн. Но, есть риск, что могут дать цену выше и не опустить уже к текущим. Тогда, по факту, получу меньше текущих 16 етн. Попытаюсь взять себя в руки и подождать до осени. Если всё будет плохо, надеюсь смогу выйти в этом году не ниже текущей цены 2100-2200. Ещё раз всех благодарю за неравнодушие и советы!P.S. Решил ещё докуплю 4 етн, когда цена упадёт до $1000. Тогда у меня будет 20 етн и средняя цена покупки выйдет $3250. Выше $1000 докупать не буду.