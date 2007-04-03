vitaxa2006 написав:Спасибо всем, кто написал свою точку зрения. Суть поста не в том, что сейчас срочно деньги нужны, а в страхе потом забрать меньше, чем можно сейчас. Пугает, что каждую неделю новый и новый обвал. И так уже больше 3-х месяцев. Была идея сейчас полностью выйти в кеш, подождать до мая-июня и перезайти ниже, чем сейчас. И с текущих 16 етн сделать 20+ етн. Но, есть риск, что могут дать цену выше и не опустить уже к текущим. Тогда, по факту, получу меньше текущих 16 етн. Попытаюсь взять себя в руки и подождать до осени. Если всё будет плохо, надеюсь смогу выйти в этом году не ниже текущей цены 2100-2200. Ещё раз всех благодарю за неравнодушие и советы! P.S. Решил ещё докуплю 4 етн, когда цена упадёт до $1000. Тогда у меня будет 20 етн и средняя цена покупки выйдет $3250. Выше $1000 докупать не буду.
Тут решать только вам. В похожую ситуацию попадали, попадают и будут попадать все без исключения. Кто-то теряет тысячи, кто-то миллионы, а кто-то миллиарды. Я в своё время вложил в один актив что-то около 5к. Потом случился 2008 год, всё пошло вниз. Все ванговеды говорили в один голос, что на падающем рынке надо покупать. Я и покупал, доведя инвестиции в актив до 25к. А актив так и не отрос. Обесценился полностью. Ибо все, кто его до этого момента раздул, вышли. Вышел и мой знакомый: сразу всё продал, зафиксировал убыток и спас какую-то часть денег, которую вложил туда, где он владеет экспертизой, а не просто свечи на графике рассматривает и вангует. Сейчас я бы поступил, как он.
Спасибо за мнение. У меня именно такая ситуация сейчас. Подожду, когда пара EthBtc пробьёт вниз свой исторический минимум на уровне 0,018 (ниже этого показателя эфир к битку за всю свою историю на рынке ни разу не опускался), и тогда будет уже точно ясно, что это конец для эфира.
Смотрю ради прикола несколько ютуб-блогеров по крипте, так вот: новый тренд. Сформировался круг самых популярных по просмотрам блогеров (около десятка), и они теперь начинают в своих видео обсирать друг друга. Первый запустил этот тренд "Криптомнения" пару месяцев назад. А теперь тупо все стали какие-то вызовы друг другу кидать, закидывать друг друга говном... Реально, из плюсов нынешней ситуации на крипторынке, это ржач при просмотре этих видосов. И, кстати, всегда обращаю внимание на текущее количество подписчиков и лайков под видео. Так вот, за последние 2 месяца уменьшилось у всех на 30-40%. Люди отписываются и уходят с каналов. Блогеры это видят и начинают уже треш всякий гнать, уже не анализ пошёл, а откровенный треш-контент. Зато смешно.
vitaxa2006 написав:Сформировался круг самых популярных по просмотрам блогеров (около десятка), и они теперь начинают в своих видео обсирать друг друга.А теперь тупо все стали какие-то вызовы друг другу кидать, закидывать друг друга говном...
Ну,так если все обосрались без исключения,чем по Вашему они должны бросаться?? Выиграет тот,у кого этот процесс будет механизирован Будующее-всегда за технологиями
osafly написав:Как сегодня людно на ветке...Давно такого не помню,такой активности.Столько новых людей.Вот что значит дрюкнуть всех по полной программе...Клуб эдаких "анонимных алкоголиков" Типа-"Здравствуйте-меня зовут Саша.Я лудоман и набрал альтов в надежде на альтсезон 2025....и типа все проеб...что теперь делать?" Давайте держаться вместе.Но графики-я все равно не хочу смотреть,потому что крипта-скам...и тех анализ здесь неуместен и не работает. P\S- А конвергенция в это время пошла снова в отработку.Все скоро закончится.Не пугайтесь друзья.Деду выпишут таблеток,или пилюлин,рынок пойдет пугать и уничтожать шортистов-ведь все циклично.Держите свои монеты и не дрейфте
Думаете, 74к по деду не пробьём вниз в ближайшие месяцы? Там рецессия в США уже началась, обвал фондового рынка, похоже на 2008-2009 год. Доминация битка снова попёрла вверх, уже пробили 62% и летим дальше вверх.
В ідеалі, домінація бітка повинна бути 100%. При чому в незалежності від ціни бітка.
airmax78 написав:В ідеалі, домінація бітка повинна бути 100%. При чому в незалежності від ціни бітка.
А еще лучше-101%....для надежности.. Откуда такие мысли рождаются в ваших головах??Вот откуда?? Мне кажется,я никогда не перестану удивляться...Было хотя бы написано-"На крипторынке,должен остаться только один биткоин и ничего больше"...Но нет.Красивее всегда написать какую то херню.. при нескольких тысячах альткоинов в "сухом остатке" и доминация-100%...Это великолепно!Замечательно!
А вообще по рынку.....если отставить в сторону все графики...Если мы так уже погрузились на дно,особенно по альтам....Могут еще укатывать ниже..Биткоин в том числе.Все это ресурсы как никак и никто не потратит их на половинчатое достижение целей,раз уж началась игра по тотальному выдавливанию в одну сторону....Я бы надеялся на лучшее,но ближайшее время,готовился бы к худшему...Хотя максимальный страх как сейчас,всегда был хорошей зоной для покупок. Hash ribbons на днях зашел у нас в красную зону...сколько она будет??от нескольких недель до месяца как правило из истории...потом еще несколько недель на раскачку..Наверное мы таки достигнем доминации в 64-67%..
osafly написав:А вообще по рынку.....если отставить в сторону все графики...Если мы так уже погрузились на дно,особенно по альтам....Могут еще укатывать ниже..Биткоин в том числе.Все это ресурсы как никак и никто не потратит их на половинчатое достижение целей,раз уж началась игра по тотальному выдавливанию в одну сторону....Я бы надеялся на лучшее,но ближайшее время,готовился бы к худшему...Хотя максимальный страх как сейчас,всегда был хорошей зоной для покупок. Hash ribbons на днях зашел у нас в красную зону...сколько она будет??от нескольких недель до месяца как правило из истории...потом еще несколько недель на раскачку..Наверное мы таки достигнем доминации в 64-67%..
А может такое быть, что мы достигнем доминации в 67% и с этого уровня пойдём на медвежку? А на медвежке доминация биткоина всегда начинает расти. И тогда продолжится рост с текущих 67% и выше. Тогда весь рынок станет рынком одного биткоина. Слышу уже часто такое мнение, что в этом году всю альту окончательно убьют и за пару лет все альткоины исчезнут с рынка. Останется только оригинал - биткоин и всё. Время копий прошло. Поэтому, насчёт доминации в 100%, может и не шутка окажется....
vitaxa2006 написав:А может такое быть, что мы достигнем доминации в 67% и с этого уровня пойдём на медвежку? А на медвежке доминация биткоина всегда начинает расти. И тогда продолжится рост с текущих 67% и выше. Тогда весь рынок станет рынком одного биткоина. Слышу уже часто такое мнение, что в этом году всю альту окончательно убьют и за пару лет все альткоины исчезнут с рынка. Останется только оригинал - биткоин и всё. Время копий прошло. Поэтому, насчёт доминации в 100%, может и не шутка окажется....
Для альткоинов-медвежка и не кончалась,с 22г...Медвежка в медвежке что ли?? Всю альту не убьют..Потому что это не выгодно никому..Целая индустрия завязана в разных проектах...А вот почистить от всякой каки ненужной-это да....Если бы все зависело от меня лично,я бы лучше "убил" сам биткоин,потому как это уже старая,медленная,абсолютно бесполезная хреновина,которую никуда-вот просто нигде и никуда "привинтить" не возможно для какой либо пользы...Ну,разве что только для "финансовой пользы" производителей майнеров...Ни скорость переводов,ни цена транзакций...Биткоин абсолютно бесполезная вещь,которая по большому счету вообще нахер никому не нужна в этом мире.. Пришло время возвести нового короля на трон!!