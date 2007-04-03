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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:34
Запам'ятайте! Всі ймовірні сценарії, розглядайте через призму 50:50. Ніхто не знає майбутньго, крім Бога. Якщо хтось має з Ним прямий зв'язок, то пишіть сюди!
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Додано: Чет 13 бер, 2025 18:09
osafly
"Медвежка в медвежке" (с) Крутая цитата, украду себе. Теперь буду умничать в комментах у блогеров-говномётов)))
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