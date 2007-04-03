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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3568356935703571
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 13:34

Запам'ятайте! Всі ймовірні сценарії, розглядайте через призму 50:50. Ніхто не знає майбутньго, крім Бога. Якщо хтось має з Ним прямий зв'язок, то пишіть сюди! :)
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:09

osafly
"Медвежка в медвежке" (с) Крутая цитата, украду себе. Теперь буду умничать в комментах у блогеров-говномётов)))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:28

  osafly написав:
  airmax78 написав:В ідеалі, домінація бітка повинна бути 100%. При чому в незалежності від ціни бітка.


А еще лучше-101%....для надежности.. :lol: Откуда такие мысли рождаются в ваших головах??Вот откуда?? :D Мне кажется,я никогда не перестану удивляться...Было хотя бы написано-"На крипторынке,должен остаться только один биткоин и ничего больше"...Но нет.Красивее всегда написать какую то херню.. :mrgreen: при нескольких тысячах альткоинов в "сухом остатке" и доминация-100%...Это великолепно!Замечательно!

"Альткоины не нужны, дядя Вова"(с) Крипто-Кин-Дза-Дза
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 20:55

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Интересно, если 2025 год закроется красной свечой по крипте и будет слом 4-летних циклов (один год красный, три года зелёные), будут ли дальше сюда заходить хомяки и как они будут теперь понимать, когда заходить и выходить?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:11

  airmax78 написав:
  osafly написав:
  airmax78 написав:В ідеалі, домінація бітка повинна бути 100%. При чому в незалежності від ціни бітка.


А еще лучше-101%....для надежности.. :lol: Откуда такие мысли рождаются в ваших головах??Вот откуда?? :D Мне кажется,я никогда не перестану удивляться...Было хотя бы написано-"На крипторынке,должен остаться только один биткоин и ничего больше"...Но нет.Красивее всегда написать какую то херню.. :mrgreen: при нескольких тысячах альткоинов в "сухом остатке" и доминация-100%...Это великолепно!Замечательно!

"Альткоины не нужны, дядя Вова"(с) Крипто-Кин-Дза-Дза



Да как же не нужны..."гений современности" портретом которого у одного фаната оклеен весь дом,очень переживает за собачек...нужно срочно выкупить мильенов пять штук и поддержать рынок в трудную минуту и своего "светоча" болезного....а то он опять в припадках зиговать начнет,или и вовсе обделается на руках "у папы" в овальном кабинете...Какой биткоин-очередь занимать нужно за Догами...только биржу в этот раз подобрать поэкзотичнее,чем Эторо...Какой нибудь МЕКС-КРЕКС-ПЕКС... Вон есть Нигерийская Найра,DCX Индийский...там деньги будут в полной сохранности :D
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:17

  vitaxa2006 написав:Интересно, если 2025 год закроется красной свечой по крипте и будет слом 4-летних циклов (один год красный, три года зелёные), будут ли дальше сюда заходить хомяки и как они будут теперь понимать, когда заходить и выходить?


Хороший вопрос.
Если вдруг биток упадет очень сильно,возьму кропаль и хай валяется,сколько не жаль потерять.
Кроме битка ничего не возьму.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 21:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А прикиньте,если закроется синей свечой??Чего будете тогда делать?? Поддержу разговор :mrgreen: :D :lol: :wink:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 22:24

пока растёт биток "орлы" прилетают, кода падает "стервятники" и так постоянно...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:48

Головне - двіж. Вітасі, теж не треба сидіти і дивитися як депо тане на очах. Можна шортити без фанатізму. А якщо ціна вийде в 0, то можна не продавати частинами, а як варіант відкрити шорт. Впаде, то на прибуток від шорту можна докупити кефіра ще. Бути інвестором - погана ідея. Можна роками просидіти.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 23:52

На банані під забезпечення можна покласти не лише тезер, а й біток, кефір, біенбі. То чого сидіти і дивитися, як тане депо? Є відскок на північ, можна шортити без фанатізму. Піддрочувати маніпуля, щоб ціну збільшував на актив, що у просадці. Торгуючи, можна вийти в 0, навіть якщо купляв дорожче.
Козак-характерник
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