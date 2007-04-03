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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:34
Запам'ятайте! Всі ймовірні сценарії, розглядайте через призму 50:50. Ніхто не знає майбутньго, крім Бога. Якщо хтось має з Ним прямий зв'язок, то пишіть сюди!
Додано: Чет 13 бер, 2025 18:09
osafly
"Медвежка в медвежке" (с) Крутая цитата, украду себе. Теперь буду умничать в комментах у блогеров-говномётов)))
Додано: Чет 13 бер, 2025 20:28
"Альткоины не нужны, дядя Вова"(с) Крипто-Кин-Дза-Дза
Додано: Чет 13 бер, 2025 20:55
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Интересно, если 2025 год закроется красной свечой по крипте и будет слом 4-летних циклов (один год красный, три года зелёные), будут ли дальше сюда заходить хомяки и как они будут теперь понимать, когда заходить и выходить?
Додано: Чет 13 бер, 2025 21:11
Да как же не нужны..."гений современности" портретом которого у одного фаната оклеен весь дом,очень переживает за собачек...нужно срочно выкупить мильенов пять штук и поддержать рынок в трудную минуту и своего "светоча" болезного....а то он опять в припадках зиговать начнет,или и вовсе обделается на руках "у папы" в овальном кабинете...Какой биткоин-очередь занимать нужно за Догами...только биржу в этот раз подобрать поэкзотичнее,чем Эторо...Какой нибудь МЕКС-КРЕКС-ПЕКС... Вон есть Нигерийская Найра,DCX Индийский...там деньги будут в полной сохранности
Додано: Чет 13 бер, 2025 21:17
Хороший вопрос.
Если вдруг биток упадет очень сильно,возьму кропаль и хай валяется,сколько не жаль потерять.
Кроме битка ничего не возьму.
Додано: Чет 13 бер, 2025 21:24
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А прикиньте,если закроется синей свечой??Чего будете тогда делать?? Поддержу разговор
Додано: Чет 13 бер, 2025 22:24
пока растёт биток "орлы" прилетают, кода падает "стервятники" и так постоянно...
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:48
Головне - двіж. Вітасі, теж не треба сидіти і дивитися як депо тане на очах. Можна шортити без фанатізму. А якщо ціна вийде в 0, то можна не продавати частинами, а як варіант відкрити шорт. Впаде, то на прибуток від шорту можна докупити кефіра ще. Бути інвестором - погана ідея. Можна роками просидіти.
Додано: Чет 13 бер, 2025 23:52
На банані під забезпечення можна покласти не лише тезер, а й біток, кефір, біенбі. То чого сидіти і дивитися, як тане депо? Є відскок на північ, можна шортити без фанатізму. Піддрочувати маніпуля, щоб ціну збільшував на актив, що у просадці. Торгуючи, можна вийти в 0, навіть якщо купляв дорожче.
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