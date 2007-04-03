RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3569357035713572
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 00:29

  Козак-характерник написав: можна шортити без фанатізму. Піддрочувати маніпуля, щоб ціну збільшував на актив, що у просадці. Торгуючи, можна вийти в 0


Казак,тут большая часть "сектантов" не признают никаких графиков,торгуя только лишь надев крестик и в лучшем случае перекрестившись...Ты чему их учишь???Как реально вывести депо на 0,да еще со стертыми руками... :lol: держи лучше книжку "умную" почитай на ночь...и не развращай тут "малолетних"....преступников хотел написать... :mrgreen: :lol:

Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 29.05.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
 
15
6
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:03

  Козак-характерник написав:Головне - двіж. Вітасі, теж не треба сидіти і дивитися як депо тане на очах. Можна шортити без фанатізму. А якщо ціна вийде в 0, то можна не продавати частинами, а як варіант відкрити шорт. Впаде, то на прибуток від шорту можна докупити кефіра ще. Бути інвестором - погана ідея. Можна роками просидіти.

Якщо я на споті пролетів, то на шорті взагалі все у нуль укатаю. Я зараз чекаю ціну ефіра на $1000, щоб усереднити портфель для зниження ціни виходу у беззбитковість (буду виходити повністю, якщо дадуть ціну беззбитковості, прибуток вже неактуально, тепер хоча б випустили). Хоча, коли ефір прийде на $1000 (а це буде у цьому році 1000%), то я, напевне, захочу його купити ще нижче (якщо він упав на 1000, значить упаде ще нижче, навіщо тоді по 1000 добирати?). І тут виникає дилема: по якій ціні мені його докупити, щоб усереднитися? Бо, зважаючи на ситуацію у світі та у США, летіти будемо довго та дуже низько.
P.S. Казковий крипторинок: можу зараз продати весь ефір по 1800, щоб перезайти по 1000 (бо вірю, що буде по 1000). Але не роблю цього, а хочу потім докупити по 1000. Хоча, якщо зараз продам по 1800 і перезайду по 900-1000, то вдвічі збільшу кількість монет. Але не роблю цього, хоча на 1000% вірю, що буде ефір по 900-1000 у цьому році. От як це назвати? Це, бляха, якийсь сюрр......
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 25.01.18
Подякував: 610 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:15

vitaxa2006 Обычно такие мысли предшествуют развороту, пару раз так попадался ) Когда все уверены, что укатаемся ниже, идет вверх.
Если чешутся руки, можно пробовать раскачать депозит небольшими сделками, на 5% депозита, например. Купить немного по 1800, продать на отскоке по 1900. Продать по 1900, откупить по 1800 или ниже, если дадут. Продавать все в надежде откупить ниже - весьма рискованно.
ishvara
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 09.12.12
Подякував: 325 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3569357035713572
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11835, 11836, 11837
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118365 257501292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 бер, 2025 23:42
Дюрі-бачі
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23304509
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 115896
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (700)
14.03.2025 22:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.