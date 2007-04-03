Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:03

Козак-характерник написав: Головне - двіж. Вітасі, теж не треба сидіти і дивитися як депо тане на очах. Можна шортити без фанатізму. А якщо ціна вийде в 0, то можна не продавати частинами, а як варіант відкрити шорт. Впаде, то на прибуток від шорту можна докупити кефіра ще. Бути інвестором - погана ідея. Можна роками просидіти. Головне - двіж. Вітасі, теж не треба сидіти і дивитися як депо тане на очах. Можна шортити без фанатізму. А якщо ціна вийде в 0, то можна не продавати частинами, а як варіант відкрити шорт. Впаде, то на прибуток від шорту можна докупити кефіра ще. Бути інвестором - погана ідея. Можна роками просидіти.

Якщо я на споті пролетів, то на шорті взагалі все у нуль укатаю. Я зараз чекаю ціну ефіра на $1000, щоб усереднити портфель для зниження ціни виходу у беззбитковість (буду виходити повністю, якщо дадуть ціну беззбитковості, прибуток вже неактуально, тепер хоча б випустили). Хоча, коли ефір прийде на $1000 (а це буде у цьому році 1000%), то я, напевне, захочу його купити ще нижче (якщо він упав на 1000, значить упаде ще нижче, навіщо тоді по 1000 добирати?). І тут виникає дилема: по якій ціні мені його докупити, щоб усереднитися? Бо, зважаючи на ситуацію у світі та у США, летіти будемо довго та дуже низько.P.S. Казковий крипторинок: можу зараз продати весь ефір по 1800, щоб перезайти по 1000 (бо вірю, що буде по 1000). Але не роблю цього, а хочу потім докупити по 1000. Хоча, якщо зараз продам по 1800 і перезайду по 900-1000, то вдвічі збільшу кількість монет. Але не роблю цього, хоча на 1000% вірю, що буде ефір по 900-1000 у цьому році. От як це назвати? Це, бляха, якийсь сюрр......