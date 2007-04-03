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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3569357035713572
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 00:29

  Козак-характерник написав: можна шортити без фанатізму. Піддрочувати маніпуля, щоб ціну збільшував на актив, що у просадці. Торгуючи, можна вийти в 0


Казак,тут большая часть "сектантов" не признают никаких графиков,торгуя только лишь надев крестик и в лучшем случае перекрестившись...Ты чему их учишь???Как реально вывести депо на 0,да еще со стертыми руками... :lol: держи лучше книжку "умную" почитай на ночь...и не развращай тут "малолетних"....преступников хотел написать... :mrgreen: :lol:

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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:03

  Козак-характерник написав:Головне - двіж. Вітасі, теж не треба сидіти і дивитися як депо тане на очах. Можна шортити без фанатізму. А якщо ціна вийде в 0, то можна не продавати частинами, а як варіант відкрити шорт. Впаде, то на прибуток від шорту можна докупити кефіра ще. Бути інвестором - погана ідея. Можна роками просидіти.

Якщо я на споті пролетів, то на шорті взагалі все у нуль укатаю. Я зараз чекаю ціну ефіра на $1000, щоб усереднити портфель для зниження ціни виходу у беззбитковість (буду виходити повністю, якщо дадуть ціну беззбитковості, прибуток вже неактуально, тепер хоча б випустили). Хоча, коли ефір прийде на $1000 (а це буде у цьому році 1000%), то я, напевне, захочу його купити ще нижче (якщо він упав на 1000, значить упаде ще нижче, навіщо тоді по 1000 добирати?). І тут виникає дилема: по якій ціні мені його докупити, щоб усереднитися? Бо, зважаючи на ситуацію у світі та у США, летіти будемо довго та дуже низько.
P.S. Казковий крипторинок: можу зараз продати весь ефір по 1800, щоб перезайти по 1000 (бо вірю, що буде по 1000). Але не роблю цього, а хочу потім докупити по 1000. Хоча, якщо зараз продам по 1800 і перезайду по 900-1000, то вдвічі збільшу кількість монет. Але не роблю цього, хоча на 1000% вірю, що буде ефір по 900-1000 у цьому році. От як це назвати? Це, бляха, якийсь сюрр......
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 00:15

vitaxa2006 Обычно такие мысли предшествуют развороту, пару раз так попадался ) Когда все уверены, что укатаемся ниже, идет вверх.
Если чешутся руки, можно пробовать раскачать депозит небольшими сделками, на 5% депозита, например. Купить немного по 1800, продать на отскоке по 1900. Продать по 1900, откупить по 1800 или ниже, если дадут. Продавать все в надежде откупить ниже - весьма рискованно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 14:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

эфир же уже стейблкоином называют. К 2700 вернемся точно )))
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 21:41

Очень долго и нудно все ростет и отрастает...Неспешно и несмело.Зато падает и снимает штаны с хомяков-моментально.Пока такое др...лово-адекватного и устойчивого роста не ждите...Вот когда случится зеленое дилдо....Причем,оно не упадет моментом....а стояк продолжится в продолжении дневки-второй...Вот тогда будет истинный рост и разворот тренда..А пока,снова набирают желающих прокатится "на банане" на банане-в прямом смысле...самом прямом-но немного в переносном :lol: (ну Вы поняли)
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:18

Позиций все набрали???Или до сих пор страшно??? :lol:
Казак,что там манипули замышляют???
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:47

osafly
слишком рано. Только в ноябре начался стремительный рост с обновлениями рекордов у биткоина. И закупаться, когда биток выше 70 тыс- это если денег слишком много, которые не жалко заморозить на несколько лет.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:34

maksymzp88
па 30-50 собираешься брать? тут таких хотелок было дофига. крайним вроде 20-30 было дорого = хотели 10-15... куда они потом пропадают, на завод шо ли :?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 19:35

чик
Так было 15 же не так уж и сильно давно. Кто ждал - наверное и взял )
Если биткоин -то я врядли выше 60 возьму, хотя допускаю, что где-то 70-72 остановится и ниже очень долго не будет. Больше эфира хочется взять с 1200-1300 начиная.
А если всё остальное - то опасно набирать позиции, пока до 70-72 не упадет биткоин.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 00:24

  maksymzp88 написав:Так было 15 же не так уж и сильно давно.

3-4года взад это ерунда, а биток взятый па 60 у меня ещё есть в остатке...
так и пишу о тех, которым было
опасно набирать позиции
а потом спокойно остаться за бортом...
чик
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  #<1 ... 3569357035713572
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