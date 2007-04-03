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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 03:22
osafly написав:
Казак,что там манипули замышляют???
Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна. Я не торгую. Вичікую, коли тренд визначиться. Чуйка каже, буде ще падіння.
П.С. З кефіром все погано. Поки не промаринують нашого Вітаху, щоб він плюнув і продав зі збитком свій кефір, росту не буде.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 10:39
Козак-характерник написав:
Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна.
Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!
Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым.
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