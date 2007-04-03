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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3570357135723573
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 03:22

  osafly написав:Казак,что там манипули замышляют???

Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна. Я не торгую. Вичікую, коли тренд визначиться. Чуйка каже, буде ще падіння.

П.С. З кефіром все погано. Поки не промаринують нашого Вітаху, щоб він плюнув і продав зі збитком свій кефір, росту не буде.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:39

  Козак-характерник написав:Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна.


Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!
Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:19

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна.


Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!
Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым.

Да Трампу реально пох на всю альту в этом фонде. Он на своём именном шитке столько срубил, что всю предвыборную кампанию окупил. На днях собрал 550 лямов на шитке этого фонда, так что всё у него будет хорошо, даже если фонд обнолится. Но этого не будет, ещё много буратин на криптополе чудес, просто сейчас другие планы. Нужно госдолг рефинансировать и потолок в очередной раз поднимать, а для этого фонду и крипту укатывают, торговые войны ведут, чтобы олени в трежерисы хорошо загонялись. Когда в загоне будет достаточно, тогда фонду и крипту снимут с ручного тормоза. Кто не успел, тот опоздал.
phantom_systems
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  #<1 ... 3570357135723573
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