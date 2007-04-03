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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3570357135723573 Додано: Пон 17 бер, 2025 03:22 osafly написав: Казак,что там манипули замышляют??? Казак,что там манипули замышляют???

Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна. Я не торгую. Вичікую, коли тренд визначиться. Чуйка каже, буде ще падіння.



П.С. З кефіром все погано. Поки не промаринують нашого Вітаху, щоб він плюнув і продав зі збитком свій кефір, росту не буде. Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна. Я не торгую. Вичікую, коли тренд визначиться. Чуйка каже, буде ще падіння.П.С. З кефіром все погано. Поки не промаринують нашого Вітаху, щоб він плюнув і продав зі збитком свій кефір, росту не буде. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28792 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2235 раз. Подякували: 2351 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 10:39 Козак-характерник написав: Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна. Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна.



Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!

Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым. Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым. osafly

Повідомлень: 2096 З нами з: 29.05.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 16 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 20:19 osafly написав: Козак-характерник написав: Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна. Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна.



Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!

Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым. Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым.

Да Трампу реально пох на всю альту в этом фонде. Он на своём именном шитке столько срубил, что всю предвыборную кампанию окупил. На днях собрал 550 лямов на шитке этого фонда, так что всё у него будет хорошо, даже если фонд обнолится. Но этого не будет, ещё много буратин на криптополе чудес, просто сейчас другие планы. Нужно госдолг рефинансировать и потолок в очередной раз поднимать, а для этого фонду и крипту укатывают, торговые войны ведут, чтобы олени в трежерисы хорошо загонялись. Когда в загоне будет достаточно, тогда фонду и крипту снимут с ручного тормоза. Кто не успел, тот опоздал. Да Трампу реально пох на всю альту в этом фонде. Он на своём именном шитке столько срубил, что всю предвыборную кампанию окупил. На днях собрал 550 лямов на шитке этого фонда, так что всё у него будет хорошо, даже если фонд обнолится. Но этого не будет, ещё много буратин на криптополе чудес, просто сейчас другие планы. Нужно госдолг рефинансировать и потолок в очередной раз поднимать, а для этого фонду и крипту укатывают, торговые войны ведут, чтобы олени в трежерисы хорошо загонялись. Когда в загоне будет достаточно, тогда фонду и крипту снимут с ручного тормоза. Кто не успел, тот опоздал. phantom_systems

Повідомлень: 2311 З нами з: 14.04.15 Подякував: 28 раз. Подякували: 545 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 бер, 2025 22:39 phantom_systems написав: Кто не успел, тот опоздал Кто не успел, тот опоздал

сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?

интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь... сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь... чик

Повідомлень: 7495 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6593 раз. Подякували: 1166 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 11:41 чик написав: maksymzp88

па 30-50 собираешься брать? тут таких хотелок было дофига. крайним вроде 20-30 было дорого = хотели 10-15... куда они потом пропадают, на завод шо ли па 30-50 собираешься брать? тут таких хотелок было дофига. крайним вроде 20-30 было дорого = хотели 10-15... куда они потом пропадают, на завод шо ли

50-70. На 30 рассчитывать сложно. Хотя хз. 50-70. На 30 рассчитывать сложно. Хотя хз. airmax78 Повідомлень: 42811 З нами з: 25.10.12 Подякував: 980 раз. Подякували: 5337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 бер, 2025 12:05 чик написав: сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?

интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь... сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь...



Китяра-инсайдер,который шортанул рынок в прошлый раз аккурат перед падением за несколько часов с 50Х плечом на 300+млн,снова вошел в позу пару дней назад на 300млн с плечом 40Х...Точка ликвидации была в воскресенье 85600,но докинул на счет бабла и увеличил цену ликвидации что то в районе 86500+-...Там подходили очень близко(чтобы взять за джопу)Такой крупный ордер естественно все видят и теперь висит в воздухе вопрос,пойдет ли рынок его ликвидировать?! Интересное кино...Либо реальный инсайдер и чего то знает,рискуя такими деньгами,либо просто лудоман-длб бесстрашный,либо это "фокусы" самих бирж,двигающих рынок в нужную им сторону и пытающиеся запутать хомяков...

Да,кстати...он уже входил после падения в рынок,вот только не помню уже,в шорт чи лонг,на 180 млн(заработанная прибыль от первого шорта с 50Х) и был ликвидирован...По этому поводу появились даже мемы в сети-Рыжий дед ругает своего сына..."Эрик,я тебе дал возможность на прошлой неделе заработать 180млн,а теперь ты идиот их бездарно просрал" Китяра-инсайдер,который шортанул рынок в прошлый раз аккурат перед падением за несколько часов с 50Х плечом на 300+млн,снова вошел в позу пару дней назад на 300млн с плечом 40Х...Точка ликвидации была в воскресенье 85600,но докинул на счет бабла и увеличил цену ликвидации что то в районе 86500+-...Там подходили очень близко(чтобы взять за джопу)Такой крупный ордер естественно все видят и теперь висит в воздухе вопрос,пойдет ли рынок его ликвидировать?! Интересное кино...Либо реальный инсайдер и чего то знает,рискуя такими деньгами,либо просто лудоман-длб бесстрашный,либо это "фокусы" самих бирж,двигающих рынок в нужную им сторону и пытающиеся запутать хомяков...Да,кстати...он уже входил после падения в рынок,вот только не помню уже,в шорт чи лонг,на 180 млн(заработанная прибыль от первого шорта с 50Х) и был ликвидирован...По этому поводу появились даже мемы в сети-Рыжий дед ругает своего сына..."Эрик,я тебе дал возможность на прошлой неделе заработать 180млн,а теперь ты идиот их бездарно просрал" osafly

Повідомлень: 2096 З нами з: 29.05.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 978 раз. Профіль 16 6 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3570357135723573 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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