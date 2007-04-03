Додано: Вів 18 бер, 2025 12:05

чик написав: сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?

интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь... сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь...

Китяра-инсайдер,который шортанул рынок в прошлый раз аккурат перед падением за несколько часов с 50Х плечом на 300+млн,снова вошел в позу пару дней назад на 300млн с плечом 40Х...Точка ликвидации была в воскресенье 85600,но докинул на счет бабла и увеличил цену ликвидации что то в районе 86500+-...Там подходили очень близко(чтобы взять за джопу)Такой крупный ордер естественно все видят и теперь висит в воздухе вопрос,пойдет ли рынок его ликвидировать?! Интересное кино...Либо реальный инсайдер и чего то знает,рискуя такими деньгами,либо просто лудоман-длб бесстрашный,либо это "фокусы" самих бирж,двигающих рынок в нужную им сторону и пытающиеся запутать хомяков...Да,кстати...он уже входил после падения в рынок,вот только не помню уже,в шорт чи лонг,на 180 млн(заработанная прибыль от первого шорта с 50Х) и был ликвидирован...По этому поводу появились даже мемы в сети-Рыжий дед ругает своего сына..."Эрик,я тебе дал возможность на прошлой неделе заработать 180млн,а теперь ты идиот их бездарно просрал"