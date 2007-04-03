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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 03:22
osafly написав:
Казак,что там манипули замышляют???
Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна. Я не торгую. Вичікую, коли тренд визначиться. Чуйка каже, буде ще падіння.
П.С. З кефіром все погано. Поки не промаринують нашого Вітаху, щоб він плюнув і продав зі збитком свій кефір, росту не буде.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 17 бер, 2025 10:39
Козак-характерник написав:
Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна.
Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!
Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым.
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osafly
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Додано: Пон 17 бер, 2025 20:19
osafly написав: Козак-характерник написав:
Таке відчуття, що всіх обікрали. На ринку пусто, а живих, хто робить ставку якусь, одразу обезголовлюють. Всі в очікуванні, або немає тупо грошей. Нудятина, якої не бачив ніколи. Здається, це вперше така сітуйовіна.
Вот,сразу видно что человек в теме и чувствует рынок.Золотые слова!
Вчера наткнулся на такую инфу-Фонд припадошного американского деда Liberty,набрали альтов в общей сложности на 343млн и в текущий момент,имеют просадку в минус 118 млн. То есть,по сути порядка -35% от входа....Что тогда о хомяках говорить?? Так это они еще и покупали все время на снижениях..По Link,точно помню,там просадка уже -60% от входов была в моменте,поэтому средние -35%,это выровняно недавними покупками на дне. Понятно одно-фондом управляют какие то "додики",как для такой крупнейшей организации...Второе-судя по всему,даже они не ожидали,что рынок настолько упадет и рыжий дед окажется настолько придурковатым.
Да Трампу реально пох на всю альту в этом фонде. Он на своём именном шитке столько срубил, что всю предвыборную кампанию окупил. На днях собрал 550 лямов на шитке этого фонда, так что всё у него будет хорошо, даже если фонд обнолится. Но этого не будет, ещё много буратин на криптополе чудес, просто сейчас другие планы. Нужно госдолг рефинансировать и потолок в очередной раз поднимать, а для этого фонду и крипту укатывают, торговые войны ведут, чтобы олени в трежерисы хорошо загонялись. Когда в загоне будет достаточно, тогда фонду и крипту снимут с ручного тормоза. Кто не успел, тот опоздал.
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phantom_systems
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:39
phantom_systems написав:
Кто не успел, тот опоздал
сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?
интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь...
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чик
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:41
чик написав:maksymzp88
па 30-50 собираешься брать? тут таких хотелок было дофига. крайним вроде 20-30 было дорого = хотели 10-15... куда они потом пропадают, на завод шо ли
50-70. На 30 рассчитывать сложно. Хотя хз.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 12:05
чик написав:
сча практически все, за кем наблюдаю допускают пролив-прокол до 70-72т. как раньше считали перехай по эфиру практически решённым. многие дороже брать не хотят, хотя есть торгующие на фьючах и те ссут. представляю какой там штахетник из ордеров на откуп и шо потом - все в шоколаде ?
интересно шо манипуль думает, хотя супротив рынка не попрёшь...
Китяра-инсайдер,который шортанул рынок в прошлый раз аккурат перед падением за несколько часов с 50Х плечом на 300+млн,снова вошел в позу пару дней назад на 300млн с плечом 40Х...Точка ликвидации была в воскресенье 85600,но докинул на счет бабла и увеличил цену ликвидации что то в районе 86500+-...Там подходили очень близко(чтобы взять за джопу)Такой крупный ордер естественно все видят и теперь висит в воздухе вопрос,пойдет ли рынок его ликвидировать?! Интересное кино...Либо реальный инсайдер и чего то знает,рискуя такими деньгами,либо просто лудоман-длб бесстрашный,либо это "фокусы" самих бирж,двигающих рынок в нужную им сторону и пытающиеся запутать хомяков...
Да,кстати...он уже входил после падения в рынок,вот только не помню уже,в шорт чи лонг,на 180 млн(заработанная прибыль от первого шорта с 50Х) и был ликвидирован...По этому поводу появились даже мемы в сети-Рыжий дед ругает своего сына..."Эрик,я тебе дал возможность на прошлой неделе заработать 180млн,а теперь ты идиот их бездарно просрал"
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Додано: Вів 18 бер, 2025 12:52
airmax78 написав:
50-70. На 30 рассчитывать сложно. Хотя хз.
про 50-70 уже полно ожиданий, но 50-30 резко пролить не получится - жалко заранее выставлять ордера по таким ценам пока юстд в стейкинге. всё какабычна 50/50 шо просто шансы вниз трохи увеличиваются пока...
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Додано: Вів 18 бер, 2025 12:58
CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!
«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».
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SAndriy1
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:31
SAndriy1 написав:
CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!
«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».
Crypto Headlines
це типу - "шеф всьо прапало", чи навпаки - домінація вниз, альти туземун?
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kotyk222
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:32
SAndriy1 написав:
CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!
«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».
Crypto Headlines
То что надо.
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airmax78
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