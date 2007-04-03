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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:36
kotyk222 написав: SAndriy1 написав:
CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!
«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».
Crypto Headlines
це типу - "шеф всьо прапало", чи навпаки - домінація вниз, альти туземун?
У альтов хренова історія. Багато з них навіть близько не наближались до своїх ATH вже два цикли. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Немає віри - немає 90% вартості. І варто біткоїну після чергового халвінгу не оновити ATH - це буде для нього дуже важким ударом. Можливо, навіть, катастрофою. А з кожним новим ATH оновлювати його стає все важче і важче. Так що пам'ятайте про це, криптани.
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