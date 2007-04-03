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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:36
kotyk222 написав: SAndriy1 написав:
CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!
«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».
Crypto Headlines
це типу - "шеф всьо прапало", чи навпаки - домінація вниз, альти туземун?
У альтов хренова історія. Багато з них навіть близько не наближались до своїх ATH вже два цикли. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Немає віри - немає 90% вартості. І варто біткоїну після чергового халвінгу не оновити ATH - це буде для нього дуже важким ударом. Можливо, навіть, катастрофою. А з кожним новим ATH оновлювати його стає все важче і важче. Так що пам'ятайте про це, криптани.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 17:26
airmax78 написав:
У альтов хренова історія. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Так що пам'ятайте про це, криптани.
Да,да...
"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-
Повелеваю!!!! Биткоин задампить на 30тыс и там выкупить весь без остатку,чтобъ мужикам бестолковым не достался актив цифровой задарма.А чтоб холопы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,водки от горечи темной не пивали,да царя славили,явить им милость оную-уделать альткоины на 90%, да байки на этот счет травить о скором богатсве несметном купившему.А кто выкупать по доброй воле не возжелает,заставлять силою и если законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадно было"
Пам'ятаем!Пам'ятаем!
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:37
airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», после которого цена криптовалюты исторически росла в среднем на 50%. На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.
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