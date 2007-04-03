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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3571357235733574
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:36

  kotyk222 написав:
  SAndriy1 написав:CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!

«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».

Crypto Headlines

це типу - "шеф всьо прапало", чи навпаки - домінація вниз, альти туземун?

У альтов хренова історія. Багато з них навіть близько не наближались до своїх ATH вже два цикли. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Немає віри - немає 90% вартості. І варто біткоїну після чергового халвінгу не оновити ATH - це буде для нього дуже важким ударом. Можливо, навіть, катастрофою. А з кожним новим ATH оновлювати його стає все важче і важче. Так що пам'ятайте про це, криптани.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:26

  airmax78 написав:
У альтов хренова історія. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Так що пам'ятайте про це, криптани.


Да,да...

"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-

Повелеваю!!!! Биткоин задампить на 30тыс и там выкупить весь без остатку,чтобъ мужикам бестолковым не достался актив цифровой задарма.А чтоб холопы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,водки от горечи темной не пивали,да царя славили,явить им милость оную-уделать альткоины на 90%, да байки на этот счет травить о скором богатсве несметном купившему.А кто выкупать по доброй воле не возжелает,заставлять силою и если законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадно было" :mrgreen:

Пам'ятаем!Пам'ятаем!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:37

airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», после которого цена криптовалюты исторически росла в среднем на 50%. На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:15

  Dr_English написав:airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.


Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер" :lol: :mrgreen: Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный :lol: Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 09:15

  osafly написав:
  Dr_English написав:airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.


Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер" :lol: :mrgreen: Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный :lol: Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.

1. Конечно всегда есть чем заняться и на таком рынке тоже - вон EOS ребрендинг затеял :mrgreen:
2. САКЕ держу, 1/3 позиции продал по 2,6 - типа шорт на споте, может откуплю дешевле. А нет, так просто получится что продал с небольшой прибылью)))
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 09:17

  SAndriy1 написав:CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!

«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».

Crypto Headlines

У конкурирующей аналитической компании Coinglass в индексе максимума рынка всё еще "100% hold" - ни одного намека на конец бычьего цикла рынка.

Вот и разногласие выходит у двух конкурирующих агентств - CryptoQuant и Coinglass.
SAndriy1
 
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  #<1 ... 3571357235733574
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