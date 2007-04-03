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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 бер, 2025 14:36
kotyk222 написав: SAndriy1 написав:
CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!
«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».
Crypto Headlines
це типу - "шеф всьо прапало", чи навпаки - домінація вниз, альти туземун?
У альтов хренова історія. Багато з них навіть близько не наближались до своїх ATH вже два цикли. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Немає віри - немає 90% вартості. І варто біткоїну після чергового халвінгу не оновити ATH - це буде для нього дуже важким ударом. Можливо, навіть, катастрофою. А з кожним новим ATH оновлювати його стає все важче і важче. Так що пам'ятайте про це, криптани.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 17:26
airmax78 написав:
У альтов хренова історія. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Так що пам'ятайте про це, криптани.
Да,да...
"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-
Повелеваю!!!! Биткоин задампить на 30тыс и там выкупить весь без остатку,чтобъ мужикам бестолковым не достался актив цифровой задарма.А чтоб холопы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,водки от горечи темной не пивали,да царя славили,явить им милость оную-уделать альткоины на 90%, да байки на этот счет травить о скором богатсве несметном купившему.А кто выкупать по доброй воле не возжелает,заставлять силою и если законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадно было"
Пам'ятаем!Пам'ятаем!
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:37
airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», после которого цена криптовалюты исторически росла в среднем на 50%. На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 23:15
Dr_English написав:airmax78
Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.
Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер"
Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный
Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 09:15
osafly написав: Dr_English написав:airmax78
Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.
Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер"
Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный
Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.
1. Конечно всегда есть чем заняться и на таком рынке тоже - вон EOS ребрендинг затеял
2. САКЕ держу, 1/3 позиции продал по 2,6 - типа шорт на споте, может откуплю дешевле. А нет, так просто получится что продал с небольшой прибылью)))
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Додано: Сер 19 бер, 2025 09:17
SAndriy1 написав:
CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!
«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».
Crypto Headlines
У конкурирующей аналитической компании Coinglass в индексе максимума рынка всё еще "100% hold" - ни одного намека на конец бычьего цикла рынка.
Вот и разногласие выходит у двух конкурирующих агентств - CryptoQuant и Coinglass.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 11:33
osafly написав: Dr_English написав:airmax78
Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.
Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер"
Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный
Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.
А насчет роста - пока золото прет вверх (это тихая гавань для консерваторов и противников риска) роста на крипте не видать (кроме редких пампов отдельных монет). Сегодня в Днепре физические слитки впервые принимают по 100 долларов за грамм!
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Додано: Сер 19 бер, 2025 11:40
SAndriy1 написав:
1. Конечно всегда есть чем заняться и на таком рынке тоже - вон EOS ребрендинг затеял
2. САКЕ держу, 1/3 позиции продал по 2,6 - типа шорт на споте, может откуплю дешевле. А нет, так просто получится что продал с небольшой прибылью)))
Слава Рипла,похоже не дает славы,потому решили тоже внедриться в банк-сферу...Для этого,решили в борделе переставить местами кровати и сменить "неоновую вывеску",а контингент старых бл...как был,так и остался.За что они уже только не брались...И биржу запускали и чего только не делали...А токен как укатывался,так и укатывается с каждым годом..Хотя блокчейн то хороший,быстрый...Просто команда-дебилы,вот и все.Ребрендинг-звучит уже как мем..
Cake говно,уже обвалился...на подрастающем битке..Но походу еще будет заключительная 5 волна...Сейчас вроде как в коррекции 4-й...Я не продал...Лежит,падло...
Еще один "многообещающий DEX" но хоть дно не буровит,как DYDX...и на том спасибо
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