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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3571357235733574
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:36

  kotyk222 написав:
  SAndriy1 написав:CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!

«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».

Crypto Headlines

це типу - "шеф всьо прапало", чи навпаки - домінація вниз, альти туземун?

У альтов хренова історія. Багато з них навіть близько не наближались до своїх ATH вже два цикли. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Немає віри - немає 90% вартості. І варто біткоїну після чергового халвінгу не оновити ATH - це буде для нього дуже важким ударом. Можливо, навіть, катастрофою. А з кожним новим ATH оновлювати його стає все важче і важче. Так що пам'ятайте про це, криптани.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:26

  airmax78 написав:
У альтов хренова історія. Це знищує віру в них як в засіб накопичення. А це головне на чому тримається вартість кріпти - віра в те, що завтра неодмінно буде дорожче. Так що пам'ятайте про це, криптани.


Да,да...

"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-

Повелеваю!!!! Биткоин задампить на 30тыс и там выкупить весь без остатку,чтобъ мужикам бестолковым не достался актив цифровой задарма.А чтоб холопы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,водки от горечи темной не пивали,да царя славили,явить им милость оную-уделать альткоины на 90%, да байки на этот счет травить о скором богатсве несметном купившему.А кто выкупать по доброй воле не возжелает,заставлять силою и если законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадно было" :mrgreen:

Пам'ятаем!Пам'ятаем!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:37

airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», после которого цена криптовалюты исторически росла в среднем на 50%. На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:15

  Dr_English написав:airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.


Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер" :lol: :mrgreen: Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный :lol: Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 09:15

  osafly написав:
  Dr_English написав:airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.


Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер" :lol: :mrgreen: Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный :lol: Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.

1. Конечно всегда есть чем заняться и на таком рынке тоже - вон EOS ребрендинг затеял :mrgreen:
2. САКЕ держу, 1/3 позиции продал по 2,6 - типа шорт на споте, может откуплю дешевле. А нет, так просто получится что продал с небольшой прибылью)))
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 09:17

  SAndriy1 написав:CEO CryptoQuant: Бычий цикл BTC завершен!

«Ожидается от 6 до 12 месяцев медвежьего или бокового ценового движения».

Crypto Headlines

У конкурирующей аналитической компании Coinglass в индексе максимума рынка всё еще "100% hold" - ни одного намека на конец бычьего цикла рынка.

Вот и разногласие выходит у двух конкурирующих агентств - CryptoQuant и Coinglass.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:33

  osafly написав:
  Dr_English написав:airmax78 Индикатор стохастической RSI для биткоина сформировал «бычий крест», На это обратил внимание основатель Profitz Academy Мерлейн Энкелар.


Пока что реально прослеживается паттерн "бычий хер" :lol: :mrgreen: Причем не только на битке,но и на всем крипторынке.А этот паттерн-очень мощный :lol: Торги на биржах упали в 2-3 раза от доновогодних..И кроме как шутковать,делать сейчас абсолютно нечего..
Cake кто нибудь держит?? Жду,может эта какаха таки до 3-3.5 бакса доползет,да продать ее к и на...Там тоже в моменте бычий...флаг вроде вырисовывается в зародыше,в пятой локальной волне...Остальное-все в каматозе.

А насчет роста - пока золото прет вверх (это тихая гавань для консерваторов и противников риска) роста на крипте не видать (кроме редких пампов отдельных монет). Сегодня в Днепре физические слитки впервые принимают по 100 долларов за грамм!
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:40

  SAndriy1 написав:1. Конечно всегда есть чем заняться и на таком рынке тоже - вон EOS ребрендинг затеял :mrgreen:
2. САКЕ держу, 1/3 позиции продал по 2,6 - типа шорт на споте, может откуплю дешевле. А нет, так просто получится что продал с небольшой прибылью)))


Слава Рипла,похоже не дает славы,потому решили тоже внедриться в банк-сферу...Для этого,решили в борделе переставить местами кровати и сменить "неоновую вывеску",а контингент старых бл...как был,так и остался.За что они уже только не брались...И биржу запускали и чего только не делали...А токен как укатывался,так и укатывается с каждым годом..Хотя блокчейн то хороший,быстрый...Просто команда-дебилы,вот и все.Ребрендинг-звучит уже как мем..
Cake говно,уже обвалился...на подрастающем битке..Но походу еще будет заключительная 5 волна...Сейчас вроде как в коррекции 4-й...Я не продал...Лежит,падло... :lol: Еще один "многообещающий DEX" но хоть дно не буровит,как DYDX...и на том спасибо
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вот только не совсем понял(не могу поверить),они еще один токен хотят что ли запилить,к EOSу??

"Ребрендинг запланирован на конец мая. Процесс будет включать выпуск нового токена, а также создание консультационного совета Vaulta Banking Advisory Council для поддержки новой стратегии. Токен EOS станет Vaulta Token. Он будет доступен на почти 140 биржах."

Было одно г..вно,станет два...??

P\S Вот нашел более понятную и развернутую статью...Теперь все ясно.Походу,вторая серия Убить Билла(зачеркнуто) Убить Эфир часть 2 -новый фильм Тарантино :lol:

https://news.bitcoin.com/ru/eos-pereime ... a-bitkoyn/
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:23

  osafly написав:Вот только не совсем понял(не могу поверить),они еще один токен хотят что ли запилить,к EOSу??

"Ребрендинг запланирован на конец мая. Процесс будет включать выпуск нового токена, а также создание консультационного совета Vaulta Banking Advisory Council для поддержки новой стратегии. Токен EOS станет Vaulta Token. Он будет доступен на почти 140 биржах."

Было одно г..вно,станет два...??

P\S Вот нашел более понятную и развернутую статью...Теперь все ясно.Походу,вторая серия Убить Билла(зачеркнуто) Убить Эфир часть 2 -новый фильм Тарантино :lol:

https://news.bitcoin.com/ru/eos-pereime ... a-bitkoyn/

Козак таки щось знав ...
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