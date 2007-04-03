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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3572357335743575
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:34

  kotyk222 написав:Козак таки щось знав ...

Та нічого я не знав. Просто еос - задрочена монета, що потенційно може дати хороші ікси. Я то покупаю, то продаю, то знов відкупаю. Вже не знаю, яка там середня ціна закупу, враховуючи всі покупки і продажи. Може копійок 47-48.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 19 бер, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:P\S Вот нашел более понятную и развернутую статью...Теперь все ясно.Походу,вторая серия Убить Билла(зачеркнуто) Убить Эфир часть 2 -новый фильм Тарантино
Одно гавно переименовано в дерьмо, из эфира высаживание должно бы закончится на трехзначной цифре - только тогда адепты капитулируют.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:07

  Козак-характерник написав: Просто еос - задрочена монета, що потенційно може дати хороші ікси.


Шось типа из этой серии :lol:

Зображення
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кстати,по ребрендингу...Нужно внимательно следить,не напринтят ли эти мошенники новых монет,увеличив эмиссию...Могут и такой фортель проделать..Бо вместо роста,будет реально по цене мемов с нулями до цифр,а не после
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 00:30

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Шось типа из этой серии
Ваше изображение не открывается.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 09:43


Допис користувача Andriy Maslo
Andriy Maslo
1 дн. ·

КРИПТО-БРАТАНИ ВЖЕ НЕ ТІ

Революція закінчилась. Розходимось
Оскільки наша компанія теж працює в галузі фінтеху (wealth-tech), то в моєму оточенні доволі багато айтівців. А справжній айтівець, це хто? Правильно — бунтар. Проти всього старого та іржавого, за все нове і прогресивне.
Знаючи моє глибоке упередження щодо крипти і тих всіх новітніх цифро-скамів, вони впродовж останніх десяти років регулярно намагаються мене темного «просвітити» і пояснити переваги крипти над традиційними фінансовими інструментами та інвестиційними активами. А я їх чемно слухаю (інколи )
Як аргумент, вони часто використовують: конфіденційність і незалежність від регуляторів, відсутність контролю і обмежень зі сторони банків, дефіцитність біткоїна, який «не можна взяти і просто так надрукувати, як долар» і, звісно ж, глобальність — крипту можна миттєво перекинути куди завгодно без посередників і комісій.
Але, коли у 2024 році в цю пісочницю прийшли дорослі дядьки (BlackRock, Vanguard і т.п.) і вирішили на цьому крипто-просторі збудувати собі парковку, всі козирі у моїх просвітителів випали з рук ) Єдине, що їм тоді залишалось — це сподіватися, що скоро прийде Трамп і вони з Маском розкачають якусь чергову крипто-авантюру, щоб списати частину державного боргу…
Але й тут невдача спіткала радянського спортсмена. Коли Трамп підписав указ про створення «Державного крипто-резерву», куди передав всього 200 тисяч в когось експропрійованих біткоїнів, стало зрозуміло, що розмови про конфіденційність виявилися чиїмись фантазіями. А витрачати справжні фіатні гроші на купівлю цього повітря ніхто не буде…
— Ну окей, — кажуть вони мені, — конфіденційність для чесної людини — то не головне. Важливо, що крипта тепер стала офіційним активом, який визнають і уряди, і хедж-фонди. Типу це не крипта здалася під контроль традиційної фінансової системи, а навпаки — фінансова система прийшла в крипту і змушена грати за її правилами.
— Ну окей, — кажу я їм у відповідь. Тільки є нюанс ) Ті, хто з 2017-го кричав «нафіг банки», тепер не можуть дочекатися новин про затвердження Еthereum ETF. Ті, хто насміхався з «старої економіки», тепер бігають по форумах з аргументами «А BlackRock докупив ще стільки-то бітка…» Ті, хто розказував про свободу від регуляторів, тепер моляться, щоб призначили лояльного керівника SEC, ніби від того залежить їх амністія.
Я кагбе розумію, шо ганяти USDT мимо каси і обмежень Нацбанку — це дуже «сучасно і прогресивно», але будьте готові до того, що скоро цю лавочку теж прикриють. Схеми «як не платити податки» завжди виглядають перспективно, допоки комусь з виконавців не вручать «підозру» заднім числом і адвокат не розʼяснить перспективи, що їх чекає в майбутньому…
Але ок, не буду нагнітати. Давайте краще проаналізуємо, що ще революційного залишилося у тій вашій крипті?
Децентралізація? — Фікція. Більшість великих криптопроєктів контролюються або фондами, або крупними інвесторами, які можуть (і цим періодично зловживають) маніпулювати ринком не гірше за будь-який центральний банк.
Конфіденційність? — Забудьте. Всі крипто-майданчики вже давно під контролем і вас ідентифікують за першою ж транзакцією. А всі анонімні монети вже потрапили в чорний список бірж і регуляторів.
Захисна гавань в період турбулентності? — Не смішіть. Як тільки фондовий ринок натякає на падіння, крипта сиплеться першою. Тому про якийсь «цифровий аналог золота» вже ніхто навіть не заїкається…
Трейдинг, скальпінг? — Так, цим ще можна іноді трохи побавитись. Побігати за «помпами» і пошукати чергову монету, яка «скоро зробить 5 іксів». Але яка ж це «нова економіка»? Це старе добре казино )
DeFi? — Звучить круто. Але як тільки DeFi-майданчики набирають критичну масу користувачів, вони або стають централізованими, або їх ламають хакери, і користувачі залишаються без грошей.
Web3, DAO та NFT? — Після численних зливів, шахрайських схем і мертвих метавсесвітів, взагалі стали синонімами великого розчарування та невиправданих сподівань…
Тому, поки ви придумуєте нові аргументи, чому ця крипто-кухня все ще має перспективу «радикально змінити світ», пропоную визнати — що всі ці революційні крипто-технології з кожним роком все більше нагадують традиційні фінансові ринки, від яких ви так відчайдушно відхрещувалися.
А загалом — будьте пильні. Бо через рік-два ви чого доброго ще раптом усвідомите, що інструментів на традиційних ринках є на порядок більше. І при грамотному підході, дохідність вони дають не меншу, ніж крипта. А крім того мають абсолютну ліквідність, прозоре ціноутворення і головне — зрозумілу фундаментальну базу )
P.S. До речі, ETF на Bitcoin в періоди, коли він пре вгору ми в деяких стратегіях також використовуємо. І якщо він дійсно полетить «To the moon», як обіцяють деякі гури, ми цією нагодою обов’язково скористаємось. Я не такий категоричний, як Воррен Баффет, який назвав крипту щурячою отрутою вищого порядку («rat poison squared»), але в довгу перспективу цього «активу» також не вірю.
* Тікає
#No_crypto_No_cry



І ще проблеми спадкування...

І криптобіржа не в ФГВФО... Чи може бінанс хоч у Штатах якось застрахований? 🤔 Але схоже, що ні...: https://www.ukr.net/news/details/techno ... 16077.html
Отже, 11% на usdC -- трошечки ненадійні... 😒
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:32

  Dr_English написав:
  osafly написав:Шось типа из этой серии
Ваше изображение не открывается.


У Вас вообще никогда ничего не открывается... :lol: :mrgreen: Картинка в этот раз была сразу залита через хостинг,даже не через форум напрямую.Тут все вопросы не ко мне...к форуму
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:28

  Ірина_ написав:
  osafly написав:
  Dr_English написав:osafly Что нужно сделать, чтобы Ваши изображения открывались?


Нажать на них и открыть...Я их через форум загружаю..Так проще и быстрее.У кого не открывается еще и не виден скрин-просьба написать здесь...

Добрий вечір, шановні користувачі.
Відредагувала графіки, має відкриватися.
Рекомендую використовувати сервіс https://imgbb.com/

З повагою,

Рекомендую використовувати сервіс https://imgbb.com/
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 14:58

  osafly написав:У Вас вообще никогда ничего не открывается... :lol: :mrgreen: Картинка в этот раз была сразу залита через хостинг,даже не через форум напрямую.Тут все вопросы не ко мне...к форуму

С форумом и картинкой всё хорошо. Это к читателю форума, зачем самому же на Интернет смотреть через Киевстар, который блокирует гораздо больше, чем все прочие даже украинские провайдеры, а потом жаловаться на эти блокировки совсем не Киевстару.
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