

Допис користувача Andriy Maslo

Andriy Maslo

1 дн. ·



КРИПТО-БРАТАНИ ВЖЕ НЕ ТІ



Революція закінчилась. Розходимось

Оскільки наша компанія теж працює в галузі фінтеху (wealth-tech), то в моєму оточенні доволі багато айтівців. А справжній айтівець, це хто? Правильно — бунтар. Проти всього старого та іржавого, за все нове і прогресивне.

Знаючи моє глибоке упередження щодо крипти і тих всіх новітніх цифро-скамів, вони впродовж останніх десяти років регулярно намагаються мене темного «просвітити» і пояснити переваги крипти над традиційними фінансовими інструментами та інвестиційними активами. А я їх чемно слухаю (інколи )

Як аргумент, вони часто використовують: конфіденційність і незалежність від регуляторів, відсутність контролю і обмежень зі сторони банків, дефіцитність біткоїна, який «не можна взяти і просто так надрукувати, як долар» і, звісно ж, глобальність — крипту можна миттєво перекинути куди завгодно без посередників і комісій.

Але, коли у 2024 році в цю пісочницю прийшли дорослі дядьки (BlackRock, Vanguard і т.п.) і вирішили на цьому крипто-просторі збудувати собі парковку, всі козирі у моїх просвітителів випали з рук ) Єдине, що їм тоді залишалось — це сподіватися, що скоро прийде Трамп і вони з Маском розкачають якусь чергову крипто-авантюру, щоб списати частину державного боргу…

Але й тут невдача спіткала радянського спортсмена. Коли Трамп підписав указ про створення «Державного крипто-резерву», куди передав всього 200 тисяч в когось експропрійованих біткоїнів, стало зрозуміло, що розмови про конфіденційність виявилися чиїмись фантазіями. А витрачати справжні фіатні гроші на купівлю цього повітря ніхто не буде…

— Ну окей, — кажуть вони мені, — конфіденційність для чесної людини — то не головне. Важливо, що крипта тепер стала офіційним активом, який визнають і уряди, і хедж-фонди. Типу це не крипта здалася під контроль традиційної фінансової системи, а навпаки — фінансова система прийшла в крипту і змушена грати за її правилами.

— Ну окей, — кажу я їм у відповідь. Тільки є нюанс ) Ті, хто з 2017-го кричав «нафіг банки», тепер не можуть дочекатися новин про затвердження Еthereum ETF. Ті, хто насміхався з «старої економіки», тепер бігають по форумах з аргументами «А BlackRock докупив ще стільки-то бітка…» Ті, хто розказував про свободу від регуляторів, тепер моляться, щоб призначили лояльного керівника SEC, ніби від того залежить їх амністія.

Я кагбе розумію, шо ганяти USDT мимо каси і обмежень Нацбанку — це дуже «сучасно і прогресивно», але будьте готові до того, що скоро цю лавочку теж прикриють. Схеми «як не платити податки» завжди виглядають перспективно, допоки комусь з виконавців не вручать «підозру» заднім числом і адвокат не розʼяснить перспективи, що їх чекає в майбутньому…

Але ок, не буду нагнітати. Давайте краще проаналізуємо, що ще революційного залишилося у тій вашій крипті?

Децентралізація? — Фікція. Більшість великих криптопроєктів контролюються або фондами, або крупними інвесторами, які можуть (і цим періодично зловживають ) маніпулювати ринком не гірше за будь-який центральний банк.

Конфіденційність? — Забудьте. Всі крипто-майданчики вже давно під контролем і вас ідентифікують за першою ж транзакцією. А всі анонімні монети вже потрапили в чорний список бірж і регуляторів.

Захисна гавань в період турбулентності? — Не смішіть. Як тільки фондовий ринок натякає на падіння, крипта сиплеться першою . Тому про якийсь «цифровий аналог золота» вже ніхто навіть не заїкається…

Трейдинг, скальпінг? — Так, цим ще можна іноді трохи побавитись. Побігати за «помпами» і пошукати чергову монету, яка «скоро зробить 5 іксів». Але яка ж це «нова економіка»? Це старе добре казино )

DeFi? — Звучить круто. Але як тільки DeFi-майданчики набирають критичну масу користувачів, вони або стають централізованими, або їх ламають хакери, і користувачі залишаються без грошей.

Web3, DAO та NFT? — Після численних зливів, шахрайських схем і мертвих метавсесвітів, взагалі стали синонімами великого розчарування та невиправданих сподівань…

Тому, поки ви придумуєте нові аргументи, чому ця крипто-кухня все ще має перспективу «радикально змінити світ», пропоную визнати — що всі ці революційні крипто-технології з кожним роком все більше нагадують традиційні фінансові ринки, від яких ви так відчайдушно відхрещувалися.

А загалом — будьте пильні. Бо через рік-два ви чого доброго ще раптом усвідомите, що інструментів на традиційних ринках є на порядок більше. І при грамотному підході, дохідність вони дають не меншу, ніж крипта. А крім того мають абсолютну ліквідність, прозоре ціноутворення і головне — зрозумілу фундаментальну базу )

P.S. До речі, ETF на Bitcoin в періоди, коли він пре вгору ми в деяких стратегіях також використовуємо. І якщо він дійсно полетить «To the moon», як обіцяють деякі гури, ми цією нагодою обов’язково скористаємось. Я не такий категоричний, як Воррен Баффет, який назвав крипту щурячою отрутою вищого порядку («rat poison squared»), але в довгу перспективу цього «активу» також не вірю.

* Тікає

#No_crypto_No_cry



