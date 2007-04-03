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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3573357435753576
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, куда мутиться? SP500, Tesla, NVIDIA или Биткоин? Или в кеше сидеть как глупый жирный пингвин?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Честно говоря понемногу зашел уже во все вышеперечисленное. За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?
airmax78
 
Повідомлень: 42816
З нами з: 25.10.12
Подякував: 980 раз.
Подякували: 5340 раз.
 
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1
  #<1 ... 3573357435753576
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