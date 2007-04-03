|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 бер, 2025 18:46
Комрады, куда мутиться? SP500, Tesla, NVIDIA или Биткоин? Или в кеше сидеть как глупый жирный пингвин?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42816
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 5340 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 20 бер, 2025 18:50
Честно говоря понемногу зашел уже во все вышеперечисленное. За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42816
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 5340 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|118398
|257577697
|
|
|7978
|23305846
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|115964
|
|