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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 бер, 2025 18:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Комрады, куда мутиться? SP500, Tesla, NVIDIA или Биткоин? Или в кеше сидеть как глупый жирный пингвин?
Додано: Чет 20 бер, 2025 18:50
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Честно говоря понемногу зашел уже во все вышеперечисленное. За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?
Додано: Чет 20 бер, 2025 19:56
Сухари сушить Все поклонники додика с синдромом аспергера должны страдать.Цель в среднесрочном обозримом будующем район 170-180 баксов...Ну,а там глядишь и 120S при пробое первой указанной зоны.Хотя сейчас допускаю краткосрочный отскок и тест пробитой трендовой в районе 290-300$.А может и сразу спикирует,без прелюдий и увлажняющих веществ куда указал
Тесла-это муть и херь на палке!
NVIDIA из той же серии.45-55$ Coming Soon! Но сначала будет 85
Додано: Суб 22 бер, 2025 23:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....
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