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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3573357435753576
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, куда мутиться? SP500, Tesla, NVIDIA или Биткоин? Или в кеше сидеть как глупый жирный пингвин?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Честно говоря понемногу зашел уже во все вышеперечисленное. За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:56

  airmax78 написав:За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?


Сухари сушить :mrgreen: Все поклонники додика с синдромом аспергера должны страдать.Цель в среднесрочном обозримом будующем район 170-180 баксов...Ну,а там глядишь и 120S при пробое первой указанной зоны.Хотя сейчас допускаю краткосрочный отскок и тест пробитой трендовой в районе 290-300$.А может и сразу спикирует,без прелюдий и увлажняющих веществ :lol: куда указал
Тесла-это муть и херь на палке!

NVIDIA из той же серии.45-55$ Coming Soon! Но сначала будет 85
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:18

  osafly написав:Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....

Разве в 2017 и 2021 не так было? Ведь 4-летние циклы.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:52

airmax78 как покупаете ? Через какого брокера ?
yama
 
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