Додано: Нед 23 бер, 2025 10:09

osafly написав: Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать.... Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....

Да писать особо нечего - пампят по монетке-другой , те же API3 или AUCTION. Или вон W за ночь 40+%. Но это все от каких-то недавних низов, на которых не покупал.Да и у меня баланс просел - просто я пока не продаю в минус, стараюсь продавать в какой-то плюс. Помогает диверсификация, для меня это просто один из нескольких проектов. Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс. Ну и как в старом анекдоте (а еще я немного шью) бизнес еще шевелится и иногда некогда заглянуть в крипто приложенияесли жить только криптой, то или нервы должны быть закаленные, или мандраж будет изрядный. По крайней мере для меня это было бы серьезным испытанием созерцать как баланс тает. Это при том, что изначально вложенное я уже забрал обатно!