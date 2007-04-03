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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3573357435753576
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Комрады, куда мутиться? SP500, Tesla, NVIDIA или Биткоин? Или в кеше сидеть как глупый жирный пингвин?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Честно говоря понемногу зашел уже во все вышеперечисленное. За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 19:56

  airmax78 написав:За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?


Сухари сушить :mrgreen: Все поклонники додика с синдромом аспергера должны страдать.Цель в среднесрочном обозримом будующем район 170-180 баксов...Ну,а там глядишь и 120S при пробое первой указанной зоны.Хотя сейчас допускаю краткосрочный отскок и тест пробитой трендовой в районе 290-300$.А может и сразу спикирует,без прелюдий и увлажняющих веществ :lol: куда указал
Тесла-это муть и херь на палке!

NVIDIA из той же серии.45-55$ Coming Soon! Но сначала будет 85
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:18

  osafly написав:Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....

Разве в 2017 и 2021 не так было? Ведь 4-летние циклы.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 00:52

airmax78 как покупаете ? Через какого брокера ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 10:09

  osafly написав:Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....

Да писать особо нечего - пампят по монетке-другой , те же API3 или AUCTION. Или вон W за ночь 40+%. Но это все от каких-то недавних низов, на которых не покупал.
Да и у меня баланс просел - просто я пока не продаю в минус, стараюсь продавать в какой-то плюс. Помогает диверсификация, для меня это просто один из нескольких проектов. Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс. Ну и как в старом анекдоте (а еще я немного шью) бизнес еще шевелится и иногда некогда заглянуть в крипто приложения :mrgreen: если жить только криптой, то или нервы должны быть закаленные, или мандраж будет изрядный. По крайней мере для меня это было бы серьезным испытанием созерцать как баланс тает. Это при том, что изначально вложенное я уже забрал обатно!
SAndriy1
 
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