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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 бер, 2025 18:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Комрады, куда мутиться? SP500, Tesla, NVIDIA или Биткоин? Или в кеше сидеть как глупый жирный пингвин?
Додано: Чет 20 бер, 2025 18:50
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Честно говоря понемногу зашел уже во все вышеперечисленное. За то что подобрал немного акций Тесла - стыдно. Но уж очень они хорошо обвалились. Не мог пройти мимо. Вопрос в том - что делать дальше?
Додано: Чет 20 бер, 2025 19:56
Сухари сушить Все поклонники додика с синдромом аспергера должны страдать.Цель в среднесрочном обозримом будующем район 170-180 баксов...Ну,а там глядишь и 120S при пробое первой указанной зоны.Хотя сейчас допускаю краткосрочный отскок и тест пробитой трендовой в районе 290-300$.А может и сразу спикирует,без прелюдий и увлажняющих веществ куда указал
Тесла-это муть и херь на палке!
NVIDIA из той же серии.45-55$ Coming Soon! Но сначала будет 85
Додано: Суб 22 бер, 2025 23:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ветка вообще "потухла"...Ну где все??? Судя по всему,дела у всех плохи,за исключением Андрея....М-да...Такого пожалуй еще не было упадка...Рынок ростет...Хлопцы...Вы чего??? Манипуль цели достиг...На рынке-полная апатия.Пора ракетить!ZRO уже 2Х+...Что,опять проипали???Ну что ты будешь делать....
Додано: Нед 23 бер, 2025 00:18
Разве в 2017 и 2021 не так было? Ведь 4-летние циклы.
Додано: Нед 23 бер, 2025 10:09
Да писать особо нечего - пампят по монетке-другой , те же API3 или AUCTION. Или вон W за ночь 40+%. Но это все от каких-то недавних низов, на которых не покупал.
Да и у меня баланс просел - просто я пока не продаю в минус, стараюсь продавать в какой-то плюс. Помогает диверсификация, для меня это просто один из нескольких проектов. Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс. Ну и как в старом анекдоте (а еще я немного шью) бизнес еще шевелится и иногда некогда заглянуть в крипто приложения если жить только криптой, то или нервы должны быть закаленные, или мандраж будет изрядный. По крайней мере для меня это было бы серьезным испытанием созерцать как баланс тает. Это при том, что изначально вложенное я уже забрал обратно!
Додано: Нед 23 бер, 2025 16:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Лень крепить график...Но пару слов по доминации...Приближаемся вплотную к трендовой линии поддержки...Такой себе триггерный уровень на мой взгляд район 61.1%..как только мы уйдем ниже него и закрепимся(желательно дневкой) в идеале ниже 61%- можно ожидать постепенное падение доминации..пока мы находимся весь март стабильно выше этих значений(но несколько раз пытались тестировать)...и трендовая примерно там же проходит..На следующей неделе уже все будет решаться,либо постепенное укрепление доминации(шорт),либо мы снова пойдем в район 62%+,чтобы еще какую то неделю проваландаться в боковике до конца месяца как минимум
Додано: Нед 23 бер, 2025 16:59
Каким образом(с помощью чего) торгуете золотом,если не секрет?? И какие цели видите по этому металлу??Золото сейчас из за рыжего долбодятла,практически невозможно предугадать..Цели по золоту,согласно анализа,приходились в район 2700$ и они уже давно перевыполнены..Коррекция должна быть давно,а ее все нет..потому что одно опудало "пугает" весь мир и всех адекватных людей.Я не удивлюсь,если оно вообще прикончит доллар как резервную единицу и валюту рассчетов..И тогда,точно войдет в историю-чего он судя по всему и добивается стоя одной ногой уже в могиле,в силу преклонного возраста...поэтому на нормальные поступки-времени просто нет...Только хардкор..только пздц...который всегда бывает быстрым и стремительным.
Как говорят в армии,есть всего две болезни..Пздц и хня. Первый-не лечится,вторая-сама пройдет!
Додано: Нед 23 бер, 2025 17:39
Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.
Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.
По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))
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