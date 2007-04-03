SAndriy1 написав:Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.
Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.
По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))
Ну,физическое...это так "по украински" бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.
В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали...