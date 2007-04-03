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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3574357535763577 Додано: Нед 23 бер, 2025 17:39 osafly написав: SAndriy1 написав: Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс. Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс.



Каким образом(с помощью чего) торгуете золотом,если не секрет?? И какие цели видите по этому металлу??Золото сейчас из за рыжего долбодятла,практически невозможно предугадать..Цели по золоту,согласно анализа,приходились в район 2700$ и они уже давно перевыполнены..Коррекция должна быть давно,а ее все нет..потому что одно опудало "пугает" весь мир и всех адекватных людей.Я не удивлюсь,если оно вообще прикончит доллар как резервную единицу и валюту рассчетов..И тогда,точно войдет в историю-чего он судя по всему и добивается стоя одной ногой уже в могиле,в силу преклонного возраста...поэтому на нормальные поступки-времени просто нет...Только хардкор..только пздц...который всегда бывает быстрым и стремительным.



Как говорят в армии,есть всего две болезни..Пздц и хня. Первый-не лечится,вторая-сама пройдет! Каким образом(с помощью чего) торгуете золотом,если не секрет?? И какие цели видите по этому металлу??Золото сейчас из за рыжего долбодятла,практически невозможно предугадать..Цели по золоту,согласно анализа,приходились в район 2700$ и они уже давно перевыполнены..Коррекция должна быть давно,а ее все нет..потому что одно опудало "пугает" весь мир и всех адекватных людей.Я не удивлюсь,если оно вообще прикончит доллар как резервную единицу и валюту рассчетов..И тогда,точно войдет в историю-чего он судя по всему и добивается стоя одной ногой уже в могиле,в силу преклонного возраста...поэтому на нормальные поступки-времени просто нет...Только хардкор..только пздц...который всегда бывает быстрым и стремительным.Как говорят в армии,есть всего две болезни..Пздц и хня. Первый-не лечится,вторая-сама пройдет!

Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.

Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.

По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте))) Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте))) SAndriy1 Повідомлень: 947 З нами з: 17.01.15 Подякував: 391 раз. Подякували: 408 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 19:21 SAndriy1 написав: Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.

Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.

По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте))) Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))



Ну,физическое...это так "по украински" бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.

В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали... Ну,физическое...это так "по украински"бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали... osafly

Повідомлень: 2115 З нами з: 29.05.14 Подякував: 196 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 16 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 бер, 2025 20:27 osafly написав: SAndriy1 написав: Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.

Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.

По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте))) Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))



Ну,физическое...это так "по украински" бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.

В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали... Ну,физическое...это так "по украински"бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали...

Если можно, то в личку - буду благодарен.

С 90-х остались червонцы николаевские и сеятели, а унцовки все продал - там даже пару штук попалось не монет,а типа жетона в 1 унцию "250 лет золотодобычи на Колыме"

Евро брал по 1,04 и 1,06, но я евро беру немного, больше для личных трат - Европа близко, с долларом не поедешь, а по картам все светить желания нет. А дети там, где фунт ходит))) Если можно, то в личку - буду благодарен.С 90-х остались червонцы николаевские и сеятели, а унцовки все продал - там даже пару штук попалось не монет,а типа жетона в 1 унцию "250 лет золотодобычи на Колыме"Евро брал по 1,04 и 1,06, но я евро беру немного, больше для личных трат - Европа близко, с долларом не поедешь, а по картам все светить желания нет. А дети там, где фунт ходит))) SAndriy1 Повідомлень: 947 З нами з: 17.01.15 Подякував: 391 раз. Подякували: 408 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 бер, 2025 16:55 osafly написав: SAndriy1 написав: Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.

Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.

По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте))) Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))



Ну,физическое...это так "по украински" бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.

В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали... Ну,физическое...это так "по украински"бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали...

Спасибо! Спасибо! SAndriy1 Повідомлень: 947 З нами з: 17.01.15 Подякував: 391 раз. Подякували: 408 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3574357535763577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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