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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3574357535763577
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 17:39

  osafly написав:
  SAndriy1 написав: Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс.


Каким образом(с помощью чего) торгуете золотом,если не секрет?? И какие цели видите по этому металлу??Золото сейчас из за рыжего долбодятла,практически невозможно предугадать..Цели по золоту,согласно анализа,приходились в район 2700$ и они уже давно перевыполнены..Коррекция должна быть давно,а ее все нет..потому что одно опудало "пугает" весь мир и всех адекватных людей.Я не удивлюсь,если оно вообще прикончит доллар как резервную единицу и валюту рассчетов..И тогда,точно войдет в историю-чего он судя по всему и добивается стоя одной ногой уже в могиле,в силу преклонного возраста...поэтому на нормальные поступки-времени просто нет...Только хардкор..только пздц...который всегда бывает быстрым и стремительным.

Как говорят в армии,есть всего две болезни..Пздц и хня. Первый-не лечится,вторая-сама пройдет!

Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.
Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.
По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:21

  SAndriy1 написав:Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.
Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.
По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))


Ну,физическое...это так "по украински" :lol: бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.
В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали...
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 20:27

  osafly написав:
  SAndriy1 написав:Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.
Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.
По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))


Ну,физическое...это так "по украински" :lol: бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.
В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали...

Если можно, то в личку - буду благодарен.
С 90-х остались червонцы николаевские и сеятели, а унцовки все продал - там даже пару штук попалось не монет,а типа жетона в 1 унцию "250 лет золотодобычи на Колыме" :mrgreen:
Евро брал по 1,04 и 1,06, но я евро беру немного, больше для личных трат - Европа близко, с долларом не поедешь, а по картам все светить желания нет. А дети там, где фунт ходит)))
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:55

  osafly написав:
  SAndriy1 написав:Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.
Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.
По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))


Ну,физическое...это так "по украински" :lol: бо в этой стране ни хера нет никаких инструментов...Нумизматика золотая гораздо лучше...в слитках-нет души...просто безликий металл,вес-цена и все...а там-куча возможностей и вариантов всегда..Если вдруг станет интересно(не прилюдно) могу рассказать-поделиться..Да и слитки,по закону у нас типа нельзя продавать мимо банковских установ,у государства монополия(со всеми вытекающими) и даже банально объяву на ОЛХ-не дают нормально этого сделать...Понятно что обменки работают....но все же.
В евро успели войти??Я писал здесь в декабре план евро-доллар,на 60% только вошел,со средней 1.0287...Не доползло до второй части набора буквально 1 цент...ну,а третий был чуть ниже паритета...Но вокруг паритета очевидно многие ждали,потому...его и не дали...

Спасибо!
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:29

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Друзья,заглянул в наш всеми известный индикатор Hash Ribbons,в связи с сегодняшним позитивным всплеском..А он горит синим кружком уже с 13-14.03...То есть в активнейшей фазе..Кто на форуме давно,тот в курсе как это отрабатывает,потому как я еще с 2020 не раз давал здесь этот сигнал и продолжаю давать,если не забываю и не упускаю из виду...Одним словом вот так...думайте своей головой.Ваши деньги-Ваши решения.
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