Додано: Нед 23 бер, 2025 17:39

osafly написав: SAndriy1 написав: Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс. Сейчас больше на золото смотрю, понемногу продаю - там тема на несколько лет и сейчас приятный плюс.



Каким образом(с помощью чего) торгуете золотом,если не секрет?? И какие цели видите по этому металлу??Золото сейчас из за рыжего долбодятла,практически невозможно предугадать..Цели по золоту,согласно анализа,приходились в район 2700$ и они уже давно перевыполнены..Коррекция должна быть давно,а ее все нет..потому что одно опудало "пугает" весь мир и всех адекватных людей.Я не удивлюсь,если оно вообще прикончит доллар как резервную единицу и валюту рассчетов..И тогда,точно войдет в историю-чего он судя по всему и добивается стоя одной ногой уже в могиле,в силу преклонного возраста...поэтому на нормальные поступки-времени просто нет...Только хардкор..только пздц...который всегда бывает быстрым и стремительным.



Как говорят в армии,есть всего две болезни..Пздц и хня. Первый-не лечится,вторая-сама пройдет! Каким образом(с помощью чего) торгуете золотом,если не секрет?? И какие цели видите по этому металлу??Золото сейчас из за рыжего долбодятла,практически невозможно предугадать..Цели по золоту,согласно анализа,приходились в район 2700$ и они уже давно перевыполнены..Коррекция должна быть давно,а ее все нет..потому что одно опудало "пугает" весь мир и всех адекватных людей.Я не удивлюсь,если оно вообще прикончит доллар как резервную единицу и валюту рассчетов..И тогда,точно войдет в историю-чего он судя по всему и добивается стоя одной ногой уже в могиле,в силу преклонного возраста...поэтому на нормальные поступки-времени просто нет...Только хардкор..только пздц...который всегда бывает быстрым и стремительным.Как говорят в армии,есть всего две болезни..Пздц и хня. Первый-не лечится,вторая-сама пройдет!

Торгую физическими слитками, набираю несколько лет, потом продаю неспешно. От килограмма уже имеет смысл. Все анализы закончились , как вы правильно написали, на цифре 2700 - 20% там закрыл. Сейчас по 100,5 долларов за грамм часть продал. Жду начала апреля с введением Штатами пошлин (они больше всего сейчас будоражат рынки), чтобы еще закрыть позицию хотя бы до 50%. Поэтому цели - это продавать процентов по 5 при каждом обновлении максимумов.Я золото рассматривал как диверсификацию, в первую очередь, - покупаю, когда оно дешево и есть чуток лишних денег. Вырастает в 2-3 раза - продаю частями. Рынок неспешный, нет резких движений, не опоздаешь.По поводу "прикончит доллар" - мысли такие часто лезут в голову. Поэтому половину заработка оставляю в золоте. Но я и недвижимость когда-то купил для сдачи в аренду из-за этого, и во франк/фунт полез. Но пока доллар на месте)))