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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:43
sergia написав:
Биткоин абсолютно бесполезная вещь,которая по большому счету вообще нахер никому не нужна в этом мире.. Пришло время возвести нового короля на трон!!
думал только мне такие крамольные мысли приходят насчет битка
IMHO він завжди таким був. Але зі смертю бітка мала б померти уся кріпта... Бо де ж нових лохів шукати на цю ідею
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sergey_sryvkin
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