IMHO він завжди таким був. Але зі смертю бітка мала б померти уся кріпта... Бо де ж нових лохів шукати на цю ідею
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 бер, 2025 01:43
IMHO він завжди таким був. Але зі смертю бітка мала б померти уся кріпта... Бо де ж нових лохів шукати на цю ідею
Додано: Вів 25 бер, 2025 11:27
Дуже влучно підмічено. Але ефір по 1000 у цьому році буде, як не крути. Навіть, якщо биток у цей момент буде по 100к.
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:15
Просто оставлю это здесь...Кому интересно найти информацию,график называется "Циклы Беннера" составленный еще 150 лет назад банальным американским сельским "реднеком" и отрабатывающий с удивительной точностью до наших дней...Кому интересно,погуглите и почитайте об этих циклах...Но точность пиков экономик и финансовых рынков в целом по годам-поражает.
"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает"
и самая полная версия с глубокой историей
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