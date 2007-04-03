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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3575357635773578
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 01:43

  sergia написав:
Биткоин абсолютно бесполезная вещь,которая по большому счету вообще нахер никому не нужна в этом мире.. Пришло время возвести нового короля на трон!!

думал только мне такие крамольные мысли приходят насчет битка :mrgreen:

IMHO він завжди таким був. Але зі смертю бітка мала б померти уся кріпта... Бо де ж нових лохів шукати на цю ідею :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:27

  sergey_sryvkin написав:
  vitaxa2006 написав:P.S. Казковий крипторинок: можу зараз продати весь ефір по 1800, щоб перезайти по 1000 (бо вірю, що буде по 1000). Але не роблю цього, а хочу потім докупити по 1000. Хоча, якщо зараз продам по 1800 і перезайду по 900-1000, то вдвічі збільшу кількість монет. Але не роблю цього, хоча на 1000% вірю, що буде ефір по 900-1000 у цьому році. От як це назвати? Це, бляха, якийсь сюрр......

Не за те батько бив, шо грав, а за те, що відігравався... :)

Дуже влучно підмічено. Але ефір по 1000 у цьому році буде, як не крути. Навіть, якщо биток у цей момент буде по 100к.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:15

Просто оставлю это здесь...Кому интересно найти информацию,график называется "Циклы Беннера" составленный еще 150 лет назад банальным американским сельским "реднеком" и отрабатывающий с удивительной точностью до наших дней...Кому интересно,погуглите и почитайте об этих циклах...Но точность пиков экономик и финансовых рынков в целом по годам-поражает.

"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает"

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и самая полная версия с глубокой историей

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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:47

osafly Извините, но последние три Ваших изображения не открываются. Пробовал разные браузеры.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 15:00

osafly
Согласно этого графика, мне нужно будет по эфиру разгружаться в 2035 ? Или в 2026? А закупаться нужно в 2032 ?
И по графику в 2023 было дно, но ведь дно было в 2022 ?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:15

  osafly написав:Просто оставлю это здесь...Кому интересно найти информацию,график называется "Циклы Беннера" составленный еще 150 лет назад банальным американским сельским "реднеком" и отрабатывающий с удивительной точностью до наших дней...Кому интересно,погуглите и почитайте об этих циклах...Но точность пиков экономик и финансовых рынков в целом по годам-поражает.

"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает"

А там на обороті є автографи Сатоші Накамото ? :)
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Вів 25 бер, 2025 16:20, всього редагувалось 2 разів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:17

  vitaxa2006 написав:osafly
Согласно этого графика, мне нужно будет разгружаться ... в 2026? А закупаться нужно в 2032 ?

Так
  vitaxa2006 написав:И по графику в 2023 было дно, но ведь дно было в 2022 ?

Це вже питання віри :)
Графік каже, що останні три роки суцільне покращення, і ми майже на піку.
А попереду 6 років суцільної дупи.
І це не про крипту...
sergey_sryvkin
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