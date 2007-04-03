vitaxa2006 написав:P.S. Казковий крипторинок: можу зараз продати весь ефір по 1800, щоб перезайти по 1000 (бо вірю, що буде по 1000). Але не роблю цього, а хочу потім докупити по 1000. Хоча, якщо зараз продам по 1800 і перезайду по 900-1000, то вдвічі збільшу кількість монет. Але не роблю цього, хоча на 1000% вірю, що буде ефір по 900-1000 у цьому році. От як це назвати? Це, бляха, якийсь сюрр......
Не за те батько бив, шо грав, а за те, що відігравався...
Дуже влучно підмічено. Але ефір по 1000 у цьому році буде, як не крути. Навіть, якщо биток у цей момент буде по 100к.
Просто оставлю это здесь...Кому интересно найти информацию,график называется "Циклы Беннера" составленный еще 150 лет назад банальным американским сельским "реднеком" и отрабатывающий с удивительной точностью до наших дней...Кому интересно,погуглите и почитайте об этих циклах...Но точность пиков экономик и финансовых рынков в целом по годам-поражает.
"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает"
osafly написав:Просто оставлю это здесь...Кому интересно найти информацию,график называется "Циклы Беннера" составленный еще 150 лет назад банальным американским сельским "реднеком" и отрабатывающий с удивительной точностью до наших дней...Кому интересно,погуглите и почитайте об этих циклах...Но точность пиков экономик и финансовых рынков в целом по годам-поражает.
"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает"
А там на обороті є автографи Сатоші Накамото ?
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Вів 25 бер, 2025 16:20, всього редагувалось 2 разів.
Dr_English написав:osafly Извините, но последние три Ваших изображения не открываются. Пробовал разные браузеры.
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Всі ці пророцтва дістають з чуланів історії, зазвичай, коли наступає момент невизначенності і виключно заради маніпулювання. Очевидно що ніякого відношення до реальності вони не мають. З 2019 оп 2023 рік SP500 майже подвоївся, а за пророцтвом мав би наїпнутись під плинтус. Ось і все що потрібно знати про це пророцтво.