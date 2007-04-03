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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:40
airmax78 написав:
Ну що, це останнє висмоктування ліквідності з ринку перед коррекцію на 70К? Чи будемо далі бовтатись в коридорі 80-90?
Наче, нижче всі чекають: біток по 50к, кефір по 1к.
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