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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:40
airmax78 написав:
Ну що, це останнє висмоктування ліквідності з ринку перед коррекцію на 70К? Чи будемо далі бовтатись в коридорі 80-90?
Наче, нижче всі чекають: біток по 50к, кефір по 1к.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 23:48
vitaxa2006
чекать не вредно и чего все ?
Артур Хейс «Готов поспорить, что BTC вырастет до 110,000$, прежде чем снова протестирует уровень 76,500$».
50/50 какабычна сча шансы вверх выше
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Додано: Сер 26 бер, 2025 11:56
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