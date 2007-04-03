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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3576357735783579
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:40

  airmax78 написав:Ну що, це останнє висмоктування ліквідності з ринку перед коррекцію на 70К? Чи будемо далі бовтатись в коридорі 80-90?

Наче, нижче всі чекають: біток по 50к, кефір по 1к.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:48

vitaxa2006
чекать не вредно и чего все ?
Артур Хейс «Готов поспорить, что BTC вырастет до 110,000$, прежде чем снова протестирует уровень 76,500$».

50/50 какабычна сча шансы вверх выше
чик
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 11:56

BlackRock launches first bitcoin product in Europe

https://www.reuters.com/technology/blac ... 025-03-25/
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