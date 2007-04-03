Додано: Сер 26 бер, 2025 18:09

sergey_sryvkin написав: Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги? Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги?

В своё время, когда мне платили кэшем, я заносил. Хотя тогда POS терминал в украинских магазинах был редкостью. В смысле нет ничего тайного: картой рассчитываться удобнее. На том карты и взлетели в своё время. А сейчас ещё и кэшбек за это дают. А вот финмона бояться на тех суммах, что реально потратить в супермаркете - это к дохтуру.Ладно, это здесь сильно оффтопик и не ясно каким это боком к iShares Bitcoin ETP. Покупать биток, как ценную бумагу вместо того, чтобы связываться с реальной криптой, для тех, кто боится финмона должно быть интересно. На конверсию фиат-крипта финмоны часто смотрят мягко говоря косо, а вот к обычной биржевой сделке с ЦБ уже не подкопаются.