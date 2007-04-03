RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3576357735783579
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 22:40

  airmax78 написав:Ну що, це останнє висмоктування ліквідності з ринку перед коррекцію на 70К? Чи будемо далі бовтатись в коридорі 80-90?

Наче, нижче всі чекають: біток по 50к, кефір по 1к.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 234
З нами з: 25.01.18
Подякував: 617 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 23:48

vitaxa2006
чекать не вредно и чего все ?
Артур Хейс «Готов поспорить, что BTC вырастет до 110,000$, прежде чем снова протестирует уровень 76,500$».

50/50 какабычна сча шансы вверх выше
чик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7498
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6595 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 11:56

BlackRock launches first bitcoin product in Europe

https://www.reuters.com/technology/blac ... 025-03-25/
greenozon
 
Повідомлень: 16510
З нами з: 01.06.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 16:06

  greenozon написав:BlackRock launches first bitcoin product in Europe

https://www.reuters.com/technology/blac ... 025-03-25/

Ну таке. Тут молодь досі на касі в супермаркеті кешем розраховується. Не кажучі вже про літніх людей. Є сумніви що вони оцінять "перший бетховен-продукт".
airmax78
 
Повідомлень: 42821
З нами з: 25.10.12
Подякував: 981 раз.
Подякували: 5340 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:49

  airmax78 написав:
  greenozon написав:BlackRock launches first bitcoin product in Europe

https://www.reuters.com/technology/blac ... 025-03-25/

Ну таке. Тут молодь досі на касі в супермаркеті кешем розраховується. Не кажучі вже про літніх людей. Є сумніви що вони оцінять "перший бетховен-продукт".

А що саме вас у цьому дивує?.. Не треба шукати конспірології там, де її нема.
Люди розраховуються на касах тим, що мають.
Якщо людина має кеш, чи отримує доходи кешем, вона буде розраховуватись кешем. Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги?..
Картами розраховуються ті, хто отримує дохід на карти, і довіряють банкам.
А хто буде розраховуватись криптою, криптоспекулянти та робітники кол-центрів, яким криптою платять?.. Ну, таке...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 19.02.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 18:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sergey_sryvkin написав:Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги?

В своё время, когда мне платили кэшем, я заносил. Хотя тогда POS терминал в украинских магазинах был редкостью. В смысле нет ничего тайного: картой рассчитываться удобнее. На том карты и взлетели в своё время. А сейчас ещё и кэшбек за это дают. А вот финмона бояться на тех суммах, что реально потратить в супермаркете - это к дохтуру.

Ладно, это здесь сильно оффтопик и не ясно каким это боком к iShares Bitcoin ETP. Покупать биток, как ценную бумагу вместо того, чтобы связываться с реальной криптой, для тех, кто боится финмона должно быть интересно. На конверсию фиат-крипта финмоны часто смотрят мягко говоря косо, а вот к обычной биржевой сделке с ЦБ уже не подкопаются.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5311
З нами з: 23.03.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
 
4
  #<1 ... 3576357735783579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11839, 11840, 11841
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118408 257627892
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 бер, 2025 17:21
Василь-Рівне
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23307514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 116080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8122)
26.03.2025 16:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.