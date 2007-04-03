Наче, нижче всі чекають: біток по 50к, кефір по 1к.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 бер, 2025 22:40
Додано: Вів 25 бер, 2025 23:48
vitaxa2006
чекать не вредно и чего все ?
50/50 какабычна сча шансы вверх выше
Додано: Сер 26 бер, 2025 11:56
BlackRock launches first bitcoin product in Europe
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:06
Ну таке. Тут молодь досі на касі в супермаркеті кешем розраховується. Не кажучі вже про літніх людей. Є сумніви що вони оцінять "перший бетховен-продукт".
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:49
А що саме вас у цьому дивує?.. Не треба шукати конспірології там, де її нема.
Люди розраховуються на касах тим, що мають.
Якщо людина має кеш, чи отримує доходи кешем, вона буде розраховуватись кешем. Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги?..
Картами розраховуються ті, хто отримує дохід на карти, і довіряють банкам.
А хто буде розраховуватись криптою, криптоспекулянти та робітники кол-центрів, яким криптою платять?.. Ну, таке...
Додано: Сер 26 бер, 2025 18:09
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
В своё время, когда мне платили кэшем, я заносил. Хотя тогда POS терминал в украинских магазинах был редкостью. В смысле нет ничего тайного: картой рассчитываться удобнее. На том карты и взлетели в своё время. А сейчас ещё и кэшбек за это дают. А вот финмона бояться на тех суммах, что реально потратить в супермаркете - это к дохтуру.
Ладно, это здесь сильно оффтопик и не ясно каким это боком к iShares Bitcoin ETP. Покупать биток, как ценную бумагу вместо того, чтобы связываться с реальной криптой, для тех, кто боится финмона должно быть интересно. На конверсию фиат-крипта финмоны часто смотрят мягко говоря косо, а вот к обычной биржевой сделке с ЦБ уже не подкопаются.
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