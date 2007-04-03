Ну таке. Тут молодь досі на касі в супермаркеті кешем розраховується. Не кажучі вже про літніх людей. Є сумніви що вони оцінять "перший бетховен-продукт".
А що саме вас у цьому дивує?.. Не треба шукати конспірології там, де її нема. Люди розраховуються на касах тим, що мають. Якщо людина має кеш, чи отримує доходи кешем, вона буде розраховуватись кешем. Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги?.. Картами розраховуються ті, хто отримує дохід на карти, і довіряють банкам. А хто буде розраховуватись криптою, криптоспекулянти та робітники кол-центрів, яким криптою платять?.. Ну, таке...
sergey_sryvkin написав:Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги?
В своё время, когда мне платили кэшем, я заносил. Хотя тогда POS терминал в украинских магазинах был редкостью. В смысле нет ничего тайного: картой рассчитываться удобнее. На том карты и взлетели в своё время. А сейчас ещё и кэшбек за это дают. А вот финмона бояться на тех суммах, что реально потратить в супермаркете - это к дохтуру.
Ладно, это здесь сильно оффтопик и не ясно каким это боком к iShares Bitcoin ETP. Покупать биток, как ценную бумагу вместо того, чтобы связываться с реальной криптой, для тех, кто боится финмона должно быть интересно. На конверсию фиат-крипта финмоны часто смотрят мягко говоря косо, а вот к обычной биржевой сделке с ЦБ уже не подкопаются.
Ну таке. Тут молодь досі на касі в супермаркеті кешем розраховується. Не кажучі вже про літніх людей. Є сумніви що вони оцінять "перший бетховен-продукт".
А що саме вас у цьому дивує?.. Не треба шукати конспірології там, де її нема. Люди розраховуються на касах тим, що мають. Якщо людина має кеш, чи отримує доходи кешем, вона буде розраховуватись кешем. Чи ви бачите якийсь потаємний сенс у тому, шоб занести спеціально кеш до банку, та проходити всякі потенційні моніторінги?.. Картами розраховуються ті, хто отримує дохід на карти, і довіряють банкам. А хто буде розраховуватись криптою, криптоспекулянти та робітники кол-центрів, яким криптою платять?.. Ну, таке...
Та ніхто тут кешем дохід не отримує. Всі на картку. А потім до банкомату. Як в лохматі нульові в Україні.
Сделал себе карту RTF — очень полезная штука. К примеру, заработали вы на лаунчпуле 20 USDT, закинули их на карту — и уже можете пойти в ближайшую кофейню купить себе кофе. При оплате карта конвертнёт вашу крипту в валюту, в которой вы осуществляете покупку, по выгодному курсу и с копеечной комиссией. Прям максимально удобная штука. Раньше я шёл на P2P, менял USDT на гривну и только потом мог себе что-то купить. С этой картой весь процесс упрощается в 10 раз — для карманных расходов прям то, что нужно. Выпустить карту можно в пару кликов, не выходя из Телеграма. Заходите в бота (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw), (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw) подтверждаете почту, придумываете пароль, проходите KYC — создаёте карту. Закидывайте на счёт крипту, добавляйте карту в Apple Pay или Google Pay и пользуетесь на здоровье. Выпуск карты бесплатный, за обслуживание тоже платить не нужно. Ready to Pay (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw)
Сделал себе карту RTF — очень полезная штука. К примеру, заработали вы на лаунчпуле 20 USDT, закинули их на карту — и уже можете пойти в ближайшую кофейню купить себе кофе. При оплате карта конвертнёт вашу крипту в валюту, в которой вы осуществляете покупку, по выгодному курсу и с копеечной комиссией. Прям максимально удобная штука. Раньше я шёл на P2P, менял USDT на гривну и только потом мог себе что-то купить. С этой картой весь процесс упрощается в 10 раз — для карманных расходов прям то, что нужно.
Как-то ни о чём. Заменить слово RTF на Weld.Money и все остальные слова останутся верными. А ведь, если раскрыть, например, обтекаемое "по выгодному курсу и с копеечной комиссией", то разница скорее всего будет.
moveton не вникал, но разница наверняка всё же есть. кстати, прочитал шо в магазинах праги можно рассчитываться криптой, опять же не вникал и наверняка это можно делать и в других странах-городах = просто для тех, кто постоянно хоронит крипту.