Додано: Сер 26 бер, 2025 21:55

чик написав: Сделал себе карту RTF — очень полезная штука.

Мечтаю о такой карте! Чтоб расплачиваться прямо из крипты в соседнем магазине! Вот только те карты, о которых знаю, с очень суровым KYC и со всеми заморочками украинских банков по поводу "отмывания". О реальных комиссиях я уже молчу. А что касается этой RTF, у меня сразу возникает вопрос: как я могу быть уверен, что эти ребята не растворятся в море Телеграма в очень краткосрочной перспективе вместе с моими деньгами? В профиле бота котактов 0. На сайте из контактов аж 3 имейла. Каким вообще боком узко специализированная боксёрская контора оказалась такой продвинутой в криптоплатежах? И да! Усик вообще в курсе, что он там у них чуть ли не второй главный?