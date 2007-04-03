Мечтаю о такой карте! Чтоб расплачиваться прямо из крипты в соседнем магазине! Вот только те карты, о которых знаю, с очень суровым KYC и со всеми заморочками украинских банков по поводу "отмывания". О реальных комиссиях я уже молчу. А что касается этой RTF, у меня сразу возникает вопрос: как я могу быть уверен, что эти ребята не растворятся в море Телеграма в очень краткосрочной перспективе вместе с моими деньгами? В профиле бота котактов 0. На сайте из контактов аж 3 имейла. Каким вообще боком узко специализированная боксёрская контора оказалась такой продвинутой в криптоплатежах? И да! Усик вообще в курсе, что он там у них чуть ли не второй главный?
Сделал себе карту RTF — очень полезная штука. К примеру, заработали вы на лаунчпуле 20 USDT, закинули их на карту — и уже можете пойти в ближайшую кофейню купить себе кофе. При оплате карта конвертнёт вашу крипту в валюту, в которой вы осуществляете покупку, по выгодному курсу и с копеечной комиссией. Прям максимально удобная штука. Раньше я шёл на P2P, менял USDT на гривну и только потом мог себе что-то купить. С этой картой весь процесс упрощается в 10 раз — для карманных расходов прям то, что нужно. Выпустить карту можно в пару кликов, не выходя из Телеграма. Заходите в бота (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw), (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw) подтверждаете почту, придумываете пароль, проходите KYC — создаёте карту. Закидывайте на счёт крипту, добавляйте карту в Apple Pay или Google Pay и пользуетесь на здоровье. Выпуск карты бесплатный, за обслуживание тоже платить не нужно. Ready to Pay (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw)
Звучит как реклама. Не очень добросовестная. "По выгодному курсу" - не удивлюсь если с разницей %% в 10 от рынка. Если в самом деле по выгодному курсу и с минимальной комиссией - тогда резко повышается вероятность описанная выше. Не то чтобы даже повышается, а становится +/-100%-ной. Не верю я в криптоальтруистов. Первым и последним криптоальтруистом был Сатоши Накамото... Намайнивший себе 1 лям биткоинов про запас.
ЯНаФоруме написав:Вот только те карты, о которых знаю, с очень суровым KYC и со всеми заморочками украинских банков по поводу "отмывания"
У меня несколько знакомых в разных странах пользуются банальной https://bitfree.us/ На суровость KYC и заморочки украинских банков не жалуются. Но я специально их не спрашивал. Может считают само собой разумеющимися.