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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3577357835793580
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:55

  чик написав:
Сделал себе карту RTF — очень полезная штука.

Мечтаю о такой карте! Чтоб расплачиваться прямо из крипты в соседнем магазине! Вот только те карты, о которых знаю, с очень суровым KYC и со всеми заморочками украинских банков по поводу "отмывания". О реальных комиссиях я уже молчу. А что касается этой RTF, у меня сразу возникает вопрос: как я могу быть уверен, что эти ребята не растворятся в море Телеграма в очень краткосрочной перспективе вместе с моими деньгами? В профиле бота котактов 0. На сайте из контактов аж 3 имейла. Каким вообще боком узко специализированная боксёрская контора оказалась такой продвинутой в криптоплатежах? И да! Усик вообще в курсе, что он там у них чуть ли не второй главный? :lol:
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:59

  чик написав:
Сделал себе карту RTF — очень полезная штука.
К примеру, заработали вы на лаунчпуле 20 USDT, закинули их на карту — и уже можете пойти в ближайшую кофейню купить себе кофе.
При оплате карта конвертнёт вашу крипту в валюту, в которой вы осуществляете покупку, по выгодному курсу и с копеечной комиссией.
Прям максимально удобная штука. Раньше я шёл на P2P, менял USDT на гривну и только потом мог себе что-то купить. С этой картой весь процесс упрощается в 10 раз — для карманных расходов прям то, что нужно.
Выпустить карту можно в пару кликов, не выходя из Телеграма.
Заходите в бота (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw), (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw) подтверждаете почту, придумываете пароль, проходите KYC — создаёте карту. Закидывайте на счёт крипту, добавляйте карту в Apple Pay или Google Pay и пользуетесь на здоровье.
Выпуск карты бесплатный, за обслуживание тоже платить не нужно. Ready to Pay (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw)

Звучит как реклама. Не очень добросовестная. "По выгодному курсу" - не удивлюсь если с разницей %% в 10 от рынка. Если в самом деле по выгодному курсу и с минимальной комиссией - тогда резко повышается вероятность описанная выше. Не то чтобы даже повышается, а становится +/-100%-ной.
Не верю я в криптоальтруистов. Первым и последним криптоальтруистом был Сатоши Накамото... Намайнивший себе 1 лям биткоинов про запас.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  ЯНаФоруме написав:Вот только те карты, о которых знаю, с очень суровым KYC и со всеми заморочками украинских банков по поводу "отмывания"

У меня несколько знакомых в разных странах пользуются банальной https://bitfree.us/ На суровость KYC и заморочки украинских банков не жалуются. Но я специально их не спрашивал. Может считают само собой разумеющимися.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:08

airmax78
не реклама, нормальный чел - ему подходит, сам в тонкости не вникал и не изучал = мне пока не треба...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:не реклама

Но referral ID во все свои ссылки добавить не постеснялся :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:25

  moveton написав:
  чик написав:не реклама

Но referral ID во все свои ссылки добавить не постеснялся :roll:

у него свой канал в телеге не развлекательный, хотя смотрю не первый раз на неделе за неё напоминает и наверное если не участвует напрямую в этом, то как то мотивирован..
чик
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  #<1 ... 3577357835793580
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